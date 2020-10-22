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22/10/2020 09:27

《異動股》維達開挫近一成，上季經營溢利增四成八有所放緩

　　《經濟通通訊社２２日專訊》維達國際（０３３３１）現價跌９﹒９６％，報２４﹒４元，
失守五十天平均線（２６﹒６２９元）、十天平均線（２６﹒３０５元）及廿天平均線（２５﹒
７６０元）；成交約２９萬股，涉資７３２萬元。
　　維達國際公布截至２０２０年９月３０日止三個月業績，期內經營溢利按年增長４８﹒１％
至５﹒４５億元；收益減少０﹒２％至３８﹒３０億元。而今年首三季經營溢利大幅增長
８０﹒５％至１８﹒０２億元；收益減少２﹒３％至１１４﹒６４億元。
　　現時，恆生指數報２４６９６，跌５８點或跌０﹒２３％，主板成交２１﹒１４億元。國企
指數報１００３４，跌４３點或跌０﹒４３％。
　　恆生科技指數報７６２４，升６點或升０﹒０８％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　莎莎國際（００１７８）　　　　１﹒２７元　　　無升跌
　　歐舒丹　（００９７３）　　　１４﹒１４元　　　無升跌
　　恆安國際（０１０４４）　　　５４﹒６５元　　　跌０﹒５５％
　　敏華控股（０１９９９）　　　１１﹒１０元　　　跌０﹒８９％
　　維達國際（０３３３１）　　　２４﹒４０元　　　跌９﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

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