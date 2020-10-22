《異動股》維達開挫近一成，上季經營溢利增四成八有所放緩

《經濟通通訊社２２日專訊》維達國際（０３３３１）現價跌９﹒９６％，報２４﹒４元，

失守五十天平均線（２６﹒６２９元）、十天平均線（２６﹒３０５元）及廿天平均線（２５﹒

７６０元）；成交約２９萬股，涉資７３２萬元。

維達國際公布截至２０２０年９月３０日止三個月業績，期內經營溢利按年增長４８﹒１％

至５﹒４５億元；收益減少０﹒２％至３８﹒３０億元。而今年首三季經營溢利大幅增長

８０﹒５％至１８﹒０２億元；收益減少２﹒３％至１１４﹒６４億元。

現時，恆生指數報２４６９６，跌５８點或跌０﹒２３％，主板成交２１﹒１４億元。國企

指數報１００３４，跌４３點或跌０﹒４３％。

恆生科技指數報７６２４，升６點或升０﹒０８％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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莎莎國際（００１７８） １﹒２７元 無升跌

歐舒丹 （００９７３） １４﹒１４元 無升跌

恆安國際（０１０４４） ５４﹒６５元 跌０﹒５５％

敏華控股（０１９９９） １１﹒１０元 跌０﹒８９％

維達國際（０３３３１） ２４﹒４０元 跌９﹒９６％

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（ｙｋ）

