《異動股》聯通（７６２）跌幅擴至一成，花旗稱季度收入稍遜預期

《經濟通通訊社２２日專訊》中國聯通（００７６２）上日股價急升１１％，在業績公布股

價下跌，現跌幅擴大至１０％，報５﹒４元，逼近十天平均線（５﹒３９１元）、廿天平均線（

５﹒２８４元），暫成交約６９８２萬股，涉資３﹒８７億元。

花旗稱，聯通由於固定電話服務收入遜色，故第三季度收入稍為低於預期，惟業績具積極因

素，包括移動服務收入的提升等，預計四季度能取得不錯的收入。

中金公司發表研究報告指，聯通移動業務收入三季度實現去年第一季度以來首次正增長，主

要受益於行業競爭態勢呈明顯緩和跡象，電信行業價值正逐步復甦，預計公司維持全年５Ｇ資本

開支預算３５０億元人民幣，穩步推進５Ｇ網絡建設。

中金表示，公司第三季度淨利潤按年增長而按季下降，主要由於隨著下半年疫情影響減退，

銷售活動增加導致銷售費用水漲船高、５Ｇ基站建設加速推進導致電費、維護費、塔租等網絡運

營費用提升等。

現時，恆生指數報２４７２７，跌２６點或跌０﹒１１％，主板成交４４４﹒４８億元。國

企指數報１００５５，跌２２點或跌０﹒２２％。恆生科技指數報７５５８，跌５９點或跌０﹒

７９％。

即月期指新報２４６９１，升５１點，低水３７點。即月國指期貨報１００４５，升２５點

，低水１１點。

上證綜合指數報３３０４，跌２０點或跌０﹒６３％，成交１２９０﹒９０億元人民幣。深

證成分指數報１３３８６，跌８１點或跌０﹒６０％，成交２３３５﹒１７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國聯通（００７６２） ５﹒４００元 跌１０﹒０００％

中國電信（００７２８） ２﹒４８０元 跌４﹒９８１％

中國移動（００９４１） ５０﹒４５０元 跌２﹒７９４％

中國鐵塔（００７８８） １﹒３１０元 跌０﹒７５８％

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（ｅｃ）

