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即市新聞

22/10/2020 15:49

《美元走勢－羅明立》英歐若談判成功，英鎊有望上試１﹒３５

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒７５　　　１０４﹒５２　　　１０４﹒５８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８６４　　　１﹒１８３８　　　１﹒１８４８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１４９　　　１﹒３１２３　　　１﹒３１３４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０７０　　　０﹒９０３８　　　０﹒９０５９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國參議院昨天（２１日）再次否決共和黨提議的瘦身版救助案計劃。而白宮
幕僚長稱，特朗普政府正在尋求推出１﹒９萬億美元的救助法案，目標是在４８小時內達成協議
。眾議院議長佩洛西亦稱，她與財長努欽願意就新的刺激方案計劃再次進行對話，但可能無法趕
在１１月３日美國大選前讓國會兩院通過。
　　第三波疫情持續爆發，最近新增確診病例日均數再度逼近６萬，新冠住院病例也突破兩個月
以來新高。在疫情未有見頂跡象回落的情況下，若不能儘快推出新的刺激方案，或將導致美國經
濟增長再度放緩，從而打壓美元。
　　歐盟消息稱，英國同意重啟與歐盟的脫歐貿易談判，歐盟談判代表預計最快將於周四前往倫
敦談判，目標是在１１月中旬達成協議。而英國政府亦表示，雙方已圍繞加強談判的原則達成共
識。受消息刺激，英鎊兌美元一度大漲至１﹒３１７０的１個月高位，若談判成功，有望上試
１﹒３５。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８５０　　　１﹒１９８０　　　１﹒１８００
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３１００　　　１﹒３３００　　　１﹒３０５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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