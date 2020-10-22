《美元走勢－羅明立》英歐若談判成功，英鎊有望上試１﹒３５

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒７５ １０４﹒５２ １０４﹒５８

歐元╱美元 １﹒１８６４ １﹒１８３８ １﹒１８４８

英鎊╱美元 １﹒３１４９ １﹒３１２３ １﹒３１３４

美元╱瑞郎 ０﹒９０７０ ０﹒９０３８ ０﹒９０５９

美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９７ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國參議院昨天（２１日）再次否決共和黨提議的瘦身版救助案計劃。而白宮

幕僚長稱，特朗普政府正在尋求推出１﹒９萬億美元的救助法案，目標是在４８小時內達成協議

。眾議院議長佩洛西亦稱，她與財長努欽願意就新的刺激方案計劃再次進行對話，但可能無法趕

在１１月３日美國大選前讓國會兩院通過。

第三波疫情持續爆發，最近新增確診病例日均數再度逼近６萬，新冠住院病例也突破兩個月

以來新高。在疫情未有見頂跡象回落的情況下，若不能儘快推出新的刺激方案，或將導致美國經

濟增長再度放緩，從而打壓美元。

歐盟消息稱，英國同意重啟與歐盟的脫歐貿易談判，歐盟談判代表預計最快將於周四前往倫

敦談判，目標是在１１月中旬達成協議。而英國政府亦表示，雙方已圍繞加強談判的原則達成共

識。受消息刺激，英鎊兌美元一度大漲至１﹒３１７０的１個月高位，若談判成功，有望上試

１﹒３５。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８５０ １﹒１９８０ １﹒１８００

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３１００ １﹒３３００ １﹒３０５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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