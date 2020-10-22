《ＩＰＯ反應》合景悠活孖展超購逾１４倍，世茂服務暫錄近３９億

雖然兩隻物管股出現抽飛，但於國際配售已錄超額認購逾數倍。今（２２日）截止認購的合

景悠活（０３９１３）孖展錄４７﹒６億元孖展，超額認購逾１４倍。

世茂服務（００８７３）次日招股孖展暫錄３８﹒７８億，超購２﹒８倍。

《香港經濟日報》

