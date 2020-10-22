【理財通】報道指跨境理財通將設定１５００億人幣單向規模上限

《經濟通通訊社２２日專訊》外電報道，內地允許粵港澳大灣區居民跨境購買理財產品計劃

將設定１５００億元人民幣的單向規模上限。

金管局稱，理財通計劃還將設定１００萬元人民幣的個人投資配額。該計劃將採取漸進方式

，務求平穩啟動，以便給未來的改進留下餘地，起步階段可投資理財產品將涵蓋中低風險的非複

雜產品。

報道又指，粵港澳監管部門之間以及與金融行業的磋商仍在進行之中。（ｂｉ）

