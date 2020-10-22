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22/10/2020 12:36

【螞蟻上市】傳螞蟻集團估值提高至最多４６１０億美元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據路透旗下ＩＦＲ報道，最新的報告顯示，螞蟻集團的估值提
升至３８００億至４６１０億美元，並估計其２０２０年盈利按年增長１﹒４１倍至４３３億元
人民幣。是次招股並加入１０個新的聯席帳簿管理人。
　　報道引述瑞信報告指，假設螞蟻集團２０２０至２２年複合年增長率達３２％，其目標市盈
率為３８倍至４５倍，ＰＥＧ為１﹒２倍至１﹒４倍。瑞信認為，數碼金融服務將成為螞蟻集團
未來收入的增長動力，預計螞蟻２０２１年盈利可增長３０％至５６０億元人民幣，而２０２２
年則可增長３４％至７５０億元人民幣。
　　中國證監會昨晚公布，螞蟻集團（滬：６８８６８８）上海科創板首次公開發行註冊獲得同
意，並更新招股書並公布上市發行方案，計劃今日啟動Ａ股路演，１０月２６日刊登《網上路演
公告》並確定Ａ股發行價格，申購時間為１０月２９日；１１月４日刊登《發行結果公告》《招
股說明書》。早前有消息稱，螞蟻集團暫定１１月６日在Ａ＋Ｈ同步掛牌，意味著螞蟻上市過程
將橫跨美國總統大選（１１月３日）。
　　按照發行方案，螞蟻集團分別在Ａ股和Ｈ股發行不超過１６﹒７億股的新股，Ａ＋Ｈ發行的
新股數量合計不超過發行後（綠鞋前）公司總股本的１１％。其中在Ａ股計劃融資４８０億（人
民幣．下同），由中金公司和中信建投保薦；Ａ股初始戰略配售股票數１３﹒４億股，佔Ａ股初
始發行量的８０％，創下科創板新高。（ｂｉ）

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