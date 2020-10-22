《本港經濟》整體消費物價連跌三個月，９月通縮２﹒２％

《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，本港整體消費物價連續三個月錄得按年下跌

，９月按年跌２﹒２％，較８月的相應跌幅０﹒４％擴大，並較巿場預估的０﹒３％跌幅為大，

主要由於９月份香港房屋委員會豁免公營房屋租金所致。



＊９月基本通脹率回升至０﹒５％＊



剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在９月份的按年升幅（即基本通脹

率）為０﹒５％，較８月份（０﹒１％）為高，主要是由於外出用膳費用上升和公營房屋租金上

調所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在９月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水

（下跌１９﹒８％）、衣履（下跌７％）、住屋（下跌５﹒３％）、耐用物品（下跌３％）和交

通（下跌２﹒１％）。另一方面，綜合消費物價指數同月錄得按年升幅的類別為食品（不包括外

出用膳）（上升３﹒１％）、雜項物品（上升１﹒９％）、煙酒（上升１﹒８％）、外出用膳（

上升０﹒６％）和雜項服務（上升０﹒６％）。



＊政府料今年餘下時間通脹壓力輕微＊



以今年首九個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升０﹒５％，剔除所有政府一

次性紓困措施的影響，相應變動率為１﹒７％。在今年第三季，綜合消費物價指數按年下跌

１﹒７％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應變動率則為０﹒３％。

政府發言人表示，９月整體消費物價的按年跌幅擴大，主要是反映香港房屋委員會在該月份

為公屋租戶提供租金豁免。撇除政府一次性紓緩措施的效應，基本消費物價通脹率在９月回升至

０﹒５％。外出用膳價格在本地疫情於月內趨穩下回復按年上升。與此同時，其他主要消費物價

指數組成項目承受的價格壓力仍然輕微。展望將來，在新冠肺炎疫情威脅下，環球和本地經濟狀

況仍然疲弱，整體通脹壓力在今年餘下時間應會維持輕微。政府會繼續密切留意情況。（ｃｌ）

