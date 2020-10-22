《再戰明天》特朗普與拜登最後一場大選辯論，美公布製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社２２日專訊》明日（２３日）特朗普與拜登最後一場總統大選辯論會分析，

美國公布１０月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）。



＊特朗普與拜登最後一場總統大選辯論會分析＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，達拉斯聯儲總裁柯普朗參加一場線上

活動的討論。

明晚１０：００ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登主持新冠疫情及金融穩定的會議。

明早９：００ａｍ，特朗普與拜登最後一場總統大選辯論會分析。



＊美國公布１０月製造業採購經理人指數＊



在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布９月消費者物價指數，年率料由０﹒２％降至持

平。

４：００ｐｍ，歐元區公布１０月製造業採購經理人指數，料由５３﹒７降至５３。

９：４５ｐｍ，美國公布１０月服務業採購經理人指數，料維持於５４﹒６。美國１０月製造業

採購經理人指數料由５３﹒２升上５３﹒５。



＊兗州煤和招金派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：麗新國際（００１９１）、麗新發展（００４８８）、鞍

鋼股份（００３４７）、粵海制革（０１０５８）、兗州煤業股份（０１１７１）、華潤水泥控

股（０１３１３）、招金礦業（０１８１８）和長城汽車（０２３３３）等。（ｈｏ）

