《再戰明天》特朗普與拜登最後一場大選辯論，美公布製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社２２日專訊》明日（２３日）特朗普與拜登最後一場總統大選辯論會分析，
美國公布１０月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）。
＊特朗普與拜登最後一場總統大選辯論會分析＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，達拉斯聯儲總裁柯普朗參加一場線上
活動的討論。
明晚１０：００ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登主持新冠疫情及金融穩定的會議。
明早９：００ａｍ，特朗普與拜登最後一場總統大選辯論會分析。
＊美國公布１０月製造業採購經理人指數＊
在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布９月消費者物價指數，年率料由０﹒２％降至持
平。
４：００ｐｍ，歐元區公布１０月製造業採購經理人指數，料由５３﹒７降至５３。
９：４５ｐｍ，美國公布１０月服務業採購經理人指數，料維持於５４﹒６。美國１０月製造業
採購經理人指數料由５３﹒２升上５３﹒５。
＊兗州煤和招金派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：麗新國際（００１９１）、麗新發展（００４８８）、鞍
鋼股份（００３４７）、粵海制革（０１０５８）、兗州煤業股份（０１１７１）、華潤水泥控
股（０１３１３）、招金礦業（０１８１８）和長城汽車（０２３３３）等。（ｈｏ）
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei