《真知灼見－溫灼培》倘拜登上台在投資市場上有甚麼要關注？

《真知灼見》周五（２３日）本港時間早上９：００留意美國次輪，亦是最後一輪的總統選

舉辯論。看特朗普能否扭轉局勢。在１０月６日至１０月９日期間，共有１０個機構公布美國總

統大選的最新民調結果。十個民調平均，給予民主黨候選人拜登領先美國總統特朗普達８﹒６個

百分點。雖說民調不能作準，但我們也有必要為拜登一旦當選，對美國經濟以至投資環境所可能

帶來的影響作準備。



截至９月底的２０２０財政年度，美國財赤高達３﹒１３萬億美元，是接近２０１９年度美

國１﹒０６７萬億美元財赤的兩倍。面對龐大財赤，解釋了為何聯儲局表明到２０２３年底前也

不加息的原因。因為如聯儲局加息，美國政府在償還利息上也將倍感壓力。這情況相信誰作總統

也難改變。只要聯儲局不加息，料美國短期債息將難上升，沉淪於０﹒２％以下。不過，不同總

統候選人上台或可使美國長債息出現不同程度上的變化。



民主黨主張推出龐大救經濟方案，其一直建議的金額水平也遠高於特朗普政府所提出。所以

如果拜登上台，特別是如果由民主黨掌控國會，可能將會使美國財赤進一步惡化，使聯儲局更難

加息。不過如從長遠方面想，救經濟方案愈是龐大，這或可有助加快推動未來美國經濟發展，有

助推升長債息，使美國長短債息差距拉闊。當債券孳息曲線變得陡峭，將有三個情況有機會發生

。首先，由於美國按揭息率主要是跟蹤美國長債息走，這可能會有助略降低現時美國樓市的熾熱

情況。其次，由於商業銀行主要借短錢放長錢。隨長債息升亦可有助銀行盈利上升。最後，如長

債息開始回升，一旦高於企業盈利回報，這或會驅使資金流離美股。所以如拜登上台，上述三點

大家要多加留意。



至於美元匯價，筆者過去已多次提出，不論誰上台也改變不了美元領導地位被受壯大後的歐

元及電子化人民幣對其帶來的挑戰及蠶食。所以筆者相信，大選結果影響不了長遠美元走弱的大

方向。極其量如拜登上台，其所帶來的短期不穩定因素，或可有助資金短暫走向美元避險，為美

元帶來短暫支持而已。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

