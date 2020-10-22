《投資特寫－陳宇昕》通脹重臨的迷思

《投資特寫》自２００８年的金融海嘯以來，不少經濟學家都憂慮由發達經濟體所推行的龐

大量化寬鬆（Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ Ｅａｓｉｎｇ，簡稱ＱＥ），會極大程度地推高通脹

，但時至今日，通脹依舊低迷，未見起色。

近日，對於未來幾年的通脹情況將加快還是放緩，又再次被各方熱烈討論，因為長期以來壓

制通脹的主要趨勢，今年似乎被由疫情所帶來的因素所抵銷。

首先，認為通脹將重臨的一方，其中一個主要理據是環球中央銀行推出大規模寬鬆貨幣政策

措施。美國聯儲局自３月以來已將其資產負債表倍增至逾７萬億美元，其他發達經濟體亦緊隨其

後。

這些刺激措施當中，落在實體經濟的比重相信會多於金融海嘯時期，因為目前銀行狀況較當

年為佳，可以對實體經濟作貸款支持，而且在政策制定上，亦會更加著重於避免如過往１０年一

樣，因資產價格攀升和工資增長停滯而導致不平等惡化。

除了寬鬆幣策之外，全球各國政府亦進行大規模財政刺激，相信還會有更多刺激措施在稍後

時間推出，例如美國可能會在總統大選後再推出新一輪刺激措施。值得一提的是，財政刺激特別

是當中的基建投資，是相比起貨幣政策更加直接的刺激措施，與貨幣政策一同實施的情況下，可

能會成為推動通脹的動力。

更為關鍵的是，中央銀行已經採用新方法來實施貨幣政策，聯儲局已表明會接受通脹高於目

標一段時間，而非控制在２％之下。

至於通脹放緩的背後原因，其中一個最明顯的動力是全球產出缺口極其龐大，說明仍然有大

量閒置產能。

以中國內地為例，需求與供應的缺口約在７﹒５％左右，接近歷史高位水平，供需不平衡亦

代表了通脹放緩的趨勢將會持續；美國方面，產出缺口約在８％左右，供應過多的情況下，商戶

亦難以持續地加價並轉嫁至消費層面上。

此外，在未來一段時間內，各行業的需求亦難以恢復至疫情爆發前的水平，例如美國的收入

預期已經全面回落，更令人疑問究竟消費者能否承受加價。與此同時，樓價作為通脹的重要組成

部分，在各地表現亦出現疲弱跡象。

消費情況佐證了通脹放緩，資料顯示美國消費者用政府補貼來減低個人負債而非增加消費，

即使是經濟狀況領先的亞洲，區內就業數據亦未有預期般強勁，因此相信通脹會維持低迷。

除上述短期因素之外，亦有不少長期因素促使通脹放緩趨勢的形成，舉例而言，人口老化導

致更多資金流向儲蓄而非逐險，自動化亦減少了就業職位。

目前而言，我們正身處於通脹放緩的環境之中，意味著通脹即使只是溫和上揚，都會導致金

融市場出現較大波動，因此投資者需要為通脹來臨造好一定準備。

其中一個可行的方法，是投資於與通脹掛鈎的政府債券，以及高息債券，因為投資評級較低

的高息債一般在通脹環境下表現較佳。至於股市方面，議價能力強和入行門檻高的公司相信可以

跑贏，與商品價格相關的行業及公司亦值得留意。另外，黃金亦可關注，金價在通脹預期上升及

實質利率下降時通常會有較佳表現。

總括而言，現時仍然處於通脹放緩下的市場環境，但由疫情所引起的龐大刺激措施，以及中

央銀行所採取的新政策有機會導致通脹重臨，區別只是何時來臨以及通脹的程度而已。

《富達國際東北亞區分銷業務投資策略師 陳宇昕》

