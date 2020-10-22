《保險智衛－余栢堅》善用分紅保單，以保險養保險

《保險智衛》上篇探討過父母如果能提前準備，一張合適的分紅儲蓄保單便可為子女預備教

育經費、置業首期、創業資金甚至未來的退休儲備，助他們追尋理想。父母固然願意為子女悉心

安排各方面的需要，除了子女的學業成績或事業成就，父母更關注的是子女的身體健康，原來同

類的分紅儲蓄保單也可成為照顧子女將來的醫療開支儲備。



＊以保單價值繳付醫療保費＊



要保障子女的健康，父母可考慮趁他們年少，身體狀況較良好時便盡早為他們投保醫療保險

。每年父母須為子女的醫療保險繳付保費，若父母同一時間為子女投保一份擁有分紅儲蓄成分的

人壽保險，當分紅保單供款期滿並滾存一段時間後，保單內累積的價值可用於子女醫療保費的開

支，兩份保單配合使用，可發揮更大更長遠的效益。

若該分紅儲蓄保單與醫療保單屬同一保險公司，有些保險公司可讓保單持有人申請自動保費

抵繳服務，申請成功後，保險公司會每年自動從分紅儲蓄保單內提取金額並繳付醫療保單的保費

，而且可根據醫療保單當年的保費額自動調整所需提取的金額，毋須保單持有人年年操心。在享

受「以保險養保險」功能的同時，保單持有人仍要注意分紅儲蓄保單可提取的價值是否足夠一直

繳付因年齡增長、醫療費用通脹，或其他因素而有所調整的醫療保費；亦要留意實際的非保證回

報及累積的保單價值等，有需要時或須延長保單供款期滿後的滾存期。



＊調動保單價值提升潛在回報＊



當分紅儲蓄保單生效達一定年期，一些保險公司會提供保單價值轉換選擇，讓保單持有人申

請提取部分現金價值及特別紅利，並將其轉移至保單內一併滾存生息，藉以鎖定保單之特別紅利

及提供較穩定的潛在回報，更容易為子女安排往後的醫療儲備。

保險產品不斷演進，時至今日市面上一些分紅儲蓄保單可按客戶人生不同階段的需要，達成

多個人生目標，提供終身保障之餘，又可將保障及財富傳承至下一代，值得好好了解及善用。

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求適當之專業保險意見。《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》

