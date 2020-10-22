港股先低後高全日升３１點，報２４７８６險守百天線



《經濟通通訊社２２日專訊》美國新一輪刺激經濟措施談判仍未見實質進展，隔晚美股下跌

，港股四日飆５９５點後，今早偏軟，低開５８點，報２４６９６，開市已跌穿１００天線，跌

幅曾擴至１９７點，低見２４５５６，但在５０天線線附近喘穩，大市跌幅收窄，一度只跌５點

，高見２４７４８，港股午後曾升６２點，見２４８１７點盤中高位，之後回順，最終全日收報

２４７８６，升３１點或升０﹒１３％，五連升。１００天線（約２４７１４點）失而復得；主

板成交１０７１﹒８２億元，減少２﹒１１％。國企指數報１００８５，升７點或升０﹒０７％

。恆生科技指數報７６２０，升２點或跌０﹒０３％。

內地股市下滑，上證綜合指數連跌兩日，但３３００點關口失而復得，收報３３１２，跌

１２點或跌０﹒３８％；深證成份指數報１３３９６，跌７１點或跌０﹒５３％。兩市成交合計

縮減至６６３７億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）總行門外銅獅封廂近３００日重光，今日走高０﹒６４％

，報３１﹒２５元；螞蟻集團即將啟動招股，據報估值提高至最多４６１０億美元，不過阿里巴

巴（０９９８８）仍軟０﹒０７％，報３００元；市傳百度年內將完成在香港第二上市，惟港交

所（００３８８）跌０﹒３８％，報３７０元。騰訊控股（００７００）跌０﹒５３％，報

５６３﹒５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒７１％，報７８﹒２５元。



＊內銀股一枝獨秀，招行創新高＊



資金續流入內銀股，四大行均向上撐市，連日錄北水淨入的建行（００９３９）午後進一步

向上，收升２﹒３％，報５﹒７９元；中行（０３９８８）升１﹒９６％，報２﹒６元；工行

（０１３９８）升２﹒６１％，報４﹒７１元；單是建、工、中行３股，已貢獻大市逾７０點。

交通銀行（０３３２８）升２﹒３１％，報３﹒９８元；郵儲行（０１６５８）升５﹒２８％，

報３﹒９９元；為表現最好國指成份股。招商銀行（０３９６８）六連升兼創新高，收市升

２﹒５７％，報４３﹒９５元。

內地電訊股捱沽，中國電信（００７２８）中午公布截至今年９月底止首三季業績，純利約

為１８７﹒０６億元人民幣，按年升１﹒７％。期內，集團錄得經營收入為２９２６﹒１４億元

人民幣，按年增長３﹒５％；除稅、息、折舊及攤銷前溢利（ＥＢＩＴＤＡ）約為９９２﹒１億

元人民幣，按年升０﹒３％。中電信跌５﹒３６％，報２﹒４７元；對手中國聯通

（００７６２）首三季多賺逾一成，反插１１﹒５％，報５﹒３１元，為表現最差藍籌；中移動

（００９４１）挫２﹒７％，報５０﹒５元；鐵塔（００７８８）也降０﹒７６％，報１﹒３１

元。



＊濠賭股撐市，金沙中國漲逾半成為表現最佳藍籌＊



金沙中國（０１９２８）季淨虧損逾５億美元，但稱隨著訪客增加，中場市場將會復甦，全

日揚５﹒２％，報２９﹒３５元；為表現最佳藍籌。銀娛（０００２７）升５﹒０８％，報

５４﹒８元；新濠（００２００）升４﹒３８％，報１３﹒３４元；永利澳門（０１１２８）抽

升４﹒６３％，報１１﹒７４元；澳博（００８８０）揚４﹒３９％，報８﹒５６元；美高梅

（０２２８２）走高１﹒８５％，報９﹒９元。

隔晚美國上市的太陽能股暴瀉，連累本港上市相關企業也捱沽，福萊特（０６８６５）插

５﹒４１％，報２１元；信義光能（００９６８）瀉３﹒２３％，報１２﹒５８元；旗下信義能

源（０３８６８）急跌６﹒６８％，報３﹒７７元；保利協鑫（０３８００）也瀉８﹒５４％，

報０﹒３７５元；協鑫新能源（００４５１）降３﹒２３％，報０﹒１２元。



＊再有新股破發，第一服務一手蝕１６００元＊



物業管理服務公司第一服務控股（０２１０７）今日首掛，一開市已經破發，之後更愈跌愈

多，收報１﹒７６元，較招股價２﹒４元低２６﹒６７％；以每手２５００股計，不計手續費，

每手蝕１６００元。另外，多隻半新股尋底，雲頂新耀（０１９５２）曾見６２﹒４５元新低，

收挫３﹒７８％，報６３﹒６元；同樣創新低的嘉和生物（０６９９８）挫３﹒８２％，報

２２﹒６５元。譽燊豐控股（０２１３２）急跌１８﹒７５％，報０﹒２６元；納泉能源科技

（０１５９７）跌４﹒５５％，報２﹒１元。

內地網上教育股跟誰學，有傳第三季收入低過２０億元人民幣，差過市場估計２１﹒２億元

人民幣，隔晚股價大跌三成，本港教育股個別發展，新東方在線（０１７９７）挫４﹒３８％，

報２９﹒５元；民生教育（０１５６９）跌０﹒８８％，報１﹒１２元。不過希望教育

（０１７６５）升１﹒８６％，報２﹒１９元；成實外教育（０１５６５）升１﹒８６％，報２

﹒１９元；楓葉教育（０１３１７）升１﹒９％，報２﹒１４元。（ｃａ）

