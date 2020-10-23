《缸邊麗評－熊麗萍》迎接雙１１，邊隻股最得？

《缸邊麗評》黃金周假期過去，天貓「雙１１」又接力成為新一輪的消費大行動。兩者的產

品銷售重點及消費者不同，令內需消費股亦出現輪流升跌。

令年「雙１１」已於本周三（２１日）凌晨開始預售，反應較去年更為熱烈，而今年更推出

「雙」重時段；除了１１月１１日的銷售活動之外，還新增了１１月１日至３日的「搶先購」，

商品價格優惠幅度各不同，而除了單一商店在平台銷售達某一金額便可有折扣優惠之外，優惠亦

適用於跨商品店舖等，目的也是希望推出「新優惠」以刺激消費。



＊黃金周實體，雙１１線上＊



「雙１１」與黃金周的消費有所不同。黃金周是以「實體」為主，包括旅遊、景點、酒店、

交通、食肆為主；而「雙１１」則屬「線上」消費，商品銷售以生活消費品、品牌產品為主，其

中更集中在化妝品、衣著、電子產品、家具、食品等，故受惠股份亦各不同。但大家必須留意，

這些消費品在「雙１１」的銷售，不少是屬於「提前消費」，在推廣節日過後的銷售將明顯減少

；因此，現階段已非高追相關消費股的時候。安踏（０２０２０）、李寧

（０２３３１）、波司登（０３９９８）等，股價已先行一步，加上估值已偏高，可待「雙１１

」因素消化後再買入。相反，「黃金周」相關的消費股，股價亦隨假期過去而有調整；海底撈（

０６８６２）、九毛九（０９９２２）、南方航空（０１０５５）、東方航空

（００６７０）等股份，反而可趁機買入。



＊阿里確係得，其次選京東＊



「雙１１」衍生的另類受惠板塊包括紙業、物流速遞及電商平台等，紙業股股價亦已先行反

應上升。受惠於人民幣匯價上升，可短線留意玖龍紙業（０２６８９）及理文造紙

（０２３１４），在港上市較大的物流股則只有嘉里物流（００６３６）及在港作第二上市的中

通快遞（０２０５７）。嘉里物流以亞洲區物業業務布局，受惠於「雙１１」的帶動有限，而中

通快遞股價則受美股表現牽制，且「雙１１」對盈利貢獻比例不高，現階段亦不宜有太大憧憬…

…反而中長線而言，電子商貿平台，尤其是「雙１１」直接受惠的阿里巴巴

（０９９８８）更值博，其次則可考慮京東集團（０９６１８）。



＊紙品堪留意，高鑫吼位吸＊



阿里巴巴早前提出全面收購的高鑫零售（０６８０８）亦有吸納價值，集團的大賣場業務與

阿里的電商平台料可發揮一定效益。高鑫股價受消息刺激曾升破１０元，現回落至９元以下可考

慮吸納。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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