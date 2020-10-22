《鍾之日記》匯豐銅獅重現，螞蟻Ａ股來了

《鍾之日記》１０月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



香江魚缸連續四日飆５９５點後，今早偏軟，低開５８點，報２４６９６，午後止跌倒升

６２點，見２４８１７點盤中高位，恆指最終收報２４７８６，升３１點或升０﹒１３％。主板

成交１０７１﹒８２億元。

螞蟻集團（滬：６８８６８８）ＡＨ股上市由Ａ股打開序幕，中證監昨晚（２１日）發布公

告稱，螞蟻集團上海科創板首次公開發行註冊獲得同意，用時５７天走完註冊程序。

螞蟻今日即啟動Ａ股路演，下周一（２６日）確定Ａ股發行價格，１１月４日刊登《發行結

果公告》。至於Ｈ股的發行詳情至今日下午５時仍沒公布。若按早前市場消息指，螞蟻集團香港

上市初步預計下周二（２７日）開始招股，至３０日截止認購，暫定１１月６日掛牌，將會與

ｉＢｏｎｄ ２０２０認購期有所重疊，也意味螞蟻上市過程將橫跨美國總統大選（１１月３日

）。

螞蟻有望成為全球歷來最大規模新股，Ａ＋Ｈ上市料合共集資３５０億美元（約２７００億

港元）。股民屏息以待螞蟻新股，Ａ場抽資效應現，滬深兩市今日成交６６３７億元人民幣，再

創本月成交新低。滬綜指盤中一度跌穿三千三，低見３２８１﹒３７點，但券商板塊傳出利好消

息，以及白酒股拉漲，滬指全日跌幅收窄至０﹒３８％，報３３１２﹒５點。



＊螞蟻Ａ股下周一定價，市值賽茅台＊



螞蟻在上交所更新招股書並公布上市發行方案，將按照１：１的首發規模，分別在Ａ股和Ｈ

股發行不超過１６﹒７億股的新股，Ａ＋Ｈ發行的新股數量合計不超過發行後（綠鞋前）公司總

股本的１１％。其中在Ａ股計劃融資４８０億元人民幣，由中金公司和中信建投保薦；Ａ股初始

戰略配售股票數１３﹒４億股，佔Ａ股初始發行量的８０％，創下科創板新高。

多家券商研究團隊測算，螞蟻的科技前景被行業看好，券商對其上市後的估值平均值接近２

萬億元人民幣，市值直逼茅台（滬：６００５１９）。

據路透旗下ＩＦＲ報道，最新的報告顯示，螞蟻集團的估值提升至３８００億至４６１０億

美元，並估計其２０２０年盈利按年增長１﹒４１倍至４３３億元人民幣。

阿里巴巴（０９９８８）公布，螞蟻集團將分別發行１６﹒７０７億股Ａ股及Ｈ股，阿里會

認購７﹒３億股Ａ股，相當於超額配售權前Ａ股集資部分的４４％。參與戰略配售的投資者需承

諾獲得的配售股票中，５０％股份限售期限為１２個月，５０％股份限售期限為２４個月。這意

味著，阿里巴巴集團認購的螞蟻股份半數將鎖定２年，超過了１２個月限售期的監管要求。這也

是科創板成立以來最嚴格的戰略配售限售期安排。

阿里巴巴今日跌０﹒１％，報３００港元。



＊銅獅重光，匯控向好＊



今年初元旦遊行當日，位於中環匯豐總行的銅獅子遭祝融之災，其後獅身以木板圍封以進行

復修，今日終於重新向公眾展示。由於疫情關係，匯豐只舉行簡單解封儀式。匯豐副主席兼行政

總裁王冬勝指，一對銅獅子已經坐鎮匯豐總行大廈８５年，無論順境逆境，已經成為香港歷史一

部分，決定經過首階段清潔後，率先重見天日，相信待整個復修計劃完成後，能夠重現昔日風采

。

一對銅獅子史提芬（Ｓｔｅｐｈｅｎ）和施迪（Ｓｔｉｔｔ），一隻張口咆哮，另一隻威嚴

俯臥，分別以該行１９２０年代兩位大班史提芬及施迪命名。二戰期間，兩隻銅獅一度淪為日軍

「俘虜」，險被熔為軍火材料之用，幸而最終逃過一劫，戰後被運回香港，而戰時被日軍子彈擊

中所留下的彈痕至今仍清晰可見。

銅獅被燒後，匯控（００００５）從此開啟低迷的一年，先係４月宣布不派息成不少小股東

的「心結」；其後在華為太子女孟晚舟一案中遭內地嚴厲抨擊；其後更有傳匯控或被納入中國的

《不可靠實體清單》，使股價上月一度跌穿２８元的「世紀供股價」。

此外，今日市傳匯控已開始對英國的商業銀行業務進行重組，並可能裁減最多３００人。公

司發言人則回應指，公司將據２月宣布的集團戰略，繼續重組和評估轉型銀行所需的職位。

銅獅得以重光，匯控亦見起色，加上中方吹暖風，中國駐英大使劉曉明發推文點名匯豐，稱

中國為國際企業創更多機會，匯控今日收升０﹒６％，報３１﹒２５元。

另一方面，內銀股繼續強勢，郵儲行（０１６５８）抽升５﹒３％，工行（０１３９８）、

招行（０３９６８）漲２﹒６％，交行（０３３２８）、建行（００９３９）亦齊升２﹒３％。



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