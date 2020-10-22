  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/10/2020 17:00

《鍾之日記》匯豐銅獅重現，螞蟻Ａ股來了

　　《鍾之日記》１０月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。

　　香江魚缸連續四日飆５９５點後，今早偏軟，低開５８點，報２４６９６，午後止跌倒升
６２點，見２４８１７點盤中高位，恆指最終收報２４７８６，升３１點或升０﹒１３％。主板
成交１０７１﹒８２億元。
　　螞蟻集團（滬：６８８６８８）ＡＨ股上市由Ａ股打開序幕，中證監昨晚（２１日）發布公
告稱，螞蟻集團上海科創板首次公開發行註冊獲得同意，用時５７天走完註冊程序。
　　螞蟻今日即啟動Ａ股路演，下周一（２６日）確定Ａ股發行價格，１１月４日刊登《發行結
果公告》。至於Ｈ股的發行詳情至今日下午５時仍沒公布。若按早前市場消息指，螞蟻集團香港
上市初步預計下周二（２７日）開始招股，至３０日截止認購，暫定１１月６日掛牌，將會與
ｉＢｏｎｄ　２０２０認購期有所重疊，也意味螞蟻上市過程將橫跨美國總統大選（１１月３日
）。
　　螞蟻有望成為全球歷來最大規模新股，Ａ＋Ｈ上市料合共集資３５０億美元（約２７００億
港元）。股民屏息以待螞蟻新股，Ａ場抽資效應現，滬深兩市今日成交６６３７億元人民幣，再
創本月成交新低。滬綜指盤中一度跌穿三千三，低見３２８１﹒３７點，但券商板塊傳出利好消
息，以及白酒股拉漲，滬指全日跌幅收窄至０﹒３８％，報３３１２﹒５點。

＊螞蟻Ａ股下周一定價，市值賽茅台＊

　　螞蟻在上交所更新招股書並公布上市發行方案，將按照１：１的首發規模，分別在Ａ股和Ｈ
股發行不超過１６﹒７億股的新股，Ａ＋Ｈ發行的新股數量合計不超過發行後（綠鞋前）公司總
股本的１１％。其中在Ａ股計劃融資４８０億元人民幣，由中金公司和中信建投保薦；Ａ股初始
戰略配售股票數１３﹒４億股，佔Ａ股初始發行量的８０％，創下科創板新高。
　　多家券商研究團隊測算，螞蟻的科技前景被行業看好，券商對其上市後的估值平均值接近２
萬億元人民幣，市值直逼茅台（滬：６００５１９）。
　　據路透旗下ＩＦＲ報道，最新的報告顯示，螞蟻集團的估值提升至３８００億至４６１０億
美元，並估計其２０２０年盈利按年增長１﹒４１倍至４３３億元人民幣。
　　阿里巴巴（０９９８８）公布，螞蟻集團將分別發行１６﹒７０７億股Ａ股及Ｈ股，阿里會
認購７﹒３億股Ａ股，相當於超額配售權前Ａ股集資部分的４４％。參與戰略配售的投資者需承
諾獲得的配售股票中，５０％股份限售期限為１２個月，５０％股份限售期限為２４個月。這意
味著，阿里巴巴集團認購的螞蟻股份半數將鎖定２年，超過了１２個月限售期的監管要求。這也
是科創板成立以來最嚴格的戰略配售限售期安排。
　　阿里巴巴今日跌０﹒１％，報３００港元。

＊銅獅重光，匯控向好＊

　　今年初元旦遊行當日，位於中環匯豐總行的銅獅子遭祝融之災，其後獅身以木板圍封以進行
復修，今日終於重新向公眾展示。由於疫情關係，匯豐只舉行簡單解封儀式。匯豐副主席兼行政
總裁王冬勝指，一對銅獅子已經坐鎮匯豐總行大廈８５年，無論順境逆境，已經成為香港歷史一
部分，決定經過首階段清潔後，率先重見天日，相信待整個復修計劃完成後，能夠重現昔日風采

　　一對銅獅子史提芬（Ｓｔｅｐｈｅｎ）和施迪（Ｓｔｉｔｔ），一隻張口咆哮，另一隻威嚴
俯臥，分別以該行１９２０年代兩位大班史提芬及施迪命名。二戰期間，兩隻銅獅一度淪為日軍
「俘虜」，險被熔為軍火材料之用，幸而最終逃過一劫，戰後被運回香港，而戰時被日軍子彈擊
中所留下的彈痕至今仍清晰可見。
　　銅獅被燒後，匯控（００００５）從此開啟低迷的一年，先係４月宣布不派息成不少小股東
的「心結」；其後在華為太子女孟晚舟一案中遭內地嚴厲抨擊；其後更有傳匯控或被納入中國的
《不可靠實體清單》，使股價上月一度跌穿２８元的「世紀供股價」。
　　此外，今日市傳匯控已開始對英國的商業銀行業務進行重組，並可能裁減最多３００人。公
司發言人則回應指，公司將據２月宣布的集團戰略，繼續重組和評估轉型銀行所需的職位。
　　銅獅得以重光，匯控亦見起色，加上中方吹暖風，中國駐英大使劉曉明發推文點名匯豐，稱
中國為國際企業創更多機會，匯控今日收升０﹒６％，報３１﹒２５元。
　　另一方面，內銀股繼續強勢，郵儲行（０１６５８）抽升５﹒３％，工行（０１３９８）、
招行（０３９６８）漲２﹒６％，交行（０３３２８）、建行（００９３９）亦齊升２﹒３％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話22/10/2020
【銅獅重光】匯豐銅獅完成首階段清潔解封 已坐鎮總行大廈85年
中國故事22/10/2020
《神州經脈》螞蟻集團A股IPO獲放行　滬綜指守三千三成交轉凍
香港政情22/10/2020
【香港政情】美制裁林鄭等官員　葉劉：短期內不會再有進一步行動
財經熱話22/10/2020
【資金部署】抽iBond＋認購螞蟻新股　攻守兼備？
財經熱話22/10/2020
【賭業復甦?】濠賭股反彈　何啟俊:宜趁高沽出行業前景仍不明朗
FOCUS22/10/2020
【FOCUS】螞蟻勢破全球IPO紀錄　宏觀圖景意義遠勝打新
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>