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即市新聞

22/10/2020 09:05

《投資心得－潘鐵珊》郵儲銀行加大代理業務銷售成業績增長亮點

　　《投資心得》郵儲銀行（０１６５８）截至今年６月３０日為止的中期業績，營業收入達２
０１３﹒２億元（人民幣．下同），比去年同期增長３﹒４％；歸屬於銀行股東的淨利潤同比下
降１０％至３３６﹒７億元。其中不良貸款率為０﹒８９％，撥備覆蓋率達４００﹒１％，繼續
保持優異資產品質。淨利息收入同比上升３﹒３％至１２２９﹒５億元，繼續成重要增長動力。

＊半年淨利息收入上升３﹒３％成增長動力＊

　　值得留意的是，集團加大代理保險、代理基金、代理貴金屬等代銷業務銷售力度，大力推進
債券承銷業務發展，使代理業務收入快速增長，收入４３﹒９億元，較去年同期增長５９﹒１％
；受惠集團創新營銷模式，結算與清算手續費收入３７﹒６億元，較去年同期增長６％。
　　集團面對成本收入比承壓，採取積極應對措施。一方面優化資產負債結構，通過提升中長期
信貸資產佔比、穩定零售信貸佔比等措施，提高資產整體收益率水平。持續調整存款結構令付息
成本增長得以控制；另一方面加快中間業務發展，聚焦信用卡、電子支付、投行、託管等業務，
實現中間業務收入的穩定增長。此外，通過網點轉型，推動實體網點向智能化、輕型化和綜合化
方向發展，相信集團能合理控制運營成本。

＊建議３﹒５５港元買入，上望４﹒２５港元＊

　　集團在農村和縣域地區金融服務方面有非常重要的影響。由於網絡據點近六成分布於國內中
西部，遍布城鄉，亦屬「一帶一路」的重點建設地區，是為優勢之一。今後郵儲將加強「一帶一
路」的沿線網點，有望能更好地推動郵儲的中長線業務發展。可考慮於３﹒５５港元買入，上望
４﹒２５港元，跌穿３﹒３港元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（本欄逢周四刊
出）
　
＊筆者並無持有相關股份，其客戶持有相關股份
　
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