《財金樂道－陳樂怡》五中全會在即，新經濟及內需政策值留意

《財金樂道》市場憧憬拜登贏得美國總統大選，同時民主黨取得眾議院和參議院的控制權，

使美國政府支出將進一步明顯增加，港股回升。由近期低位計，恆指累計反彈近１５００點。另

外，近期港元匯價持續偏強，而銀行體系總結餘更升至逾３７００億元水平，相信或與部署大型

新股有關，市場交投量亦未見增加。

事實上，螞蟻可能會很快開始ＩＰＯ，投資者可能需要套現部分現有的投資組合以認購螞蟻

。加上環球疫情反彈，以及美國大選前，投資者傾向觀望，預期港股於現水平整固的機會較大，

２４８００－２５０００將為指數主要阻力位。



＊風電增長望加速，建議買入龍源＊



中國周初公布多項經濟數據，雖然第三季國內生產總值同比升幅只有４﹒９％，不及市場預

期的增５﹒２％，不過工業、消費及投資等主要經濟指標均繼續改善，而「三頭馬車」中，全國

固定資產投資於首３季同比增０﹒８％，年內首次由負轉正。

此外，中國９月的出口，在防疫用品出口支持下，亦有８﹒７％上升，連續６個月正增長。

另一方面，雖然年初至今國內零售消費仍跌７﹒２％，但９月單月社會消費品零售總額按年增長

３﹒３％，高於８月的增０﹒５％。總體而言，中國經濟增長平穩，全年國內ＧＤＰ增長率將接

近２％。

中共五中全會將在本月２６日召開，或有利好行業政策出台，當中新經濟及內需等較大機會

獲更大力度扶持，值得投資者留意。此外，投資者亦憧憬政策持續支持風力及光伏發電等再生能

源發展。國家於「十四五」期間，年均新增裝機５０００萬千瓦以上，由於風電增長有望加速，

風力發電公司將受益。其中，龍源（００９１６）目前估值為預期市盈率不足８倍，低於５年平

均值，建議買入。



＊資金流向價值股，或影響科技股＊



歐洲新冠肺炎疫情仍然嚴峻，英國每日新增確診個案過萬，需要推出嚴格的社交距離措施。

事實上，截至６月底止，英國第二季經濟萎縮高達兩成，而英國央行行長貝利預計，第三季當地

經濟增長將較去年衰退１０％。由於疫情再度反覆，將進一步加大其經濟下行風險。另外，法國

亦因疫情擴散，而在多個城市，實施宵禁。我們料歐洲經濟短期難免將再度放緩。

此外，英國和歐盟談判有進展，但在個別議題分岐仍大，仍需在未來２－３周深入商討。預

期歐洲金融市場短期將有回吐風險。其中，歐洲央行可能需要進一步放寬貨幣政策，歐元短期可

能有壓力。

再看美國，儘管自３月份以來，當地已恢復１１４０萬個工作崗位，但９月份的失業率仍保

持在７﹒９％。聯儲局副主席克拉里達進一步指出，如果勞動力參與率回到２月份的水平，實際

比率可能會高出３個百分點。克拉里達言論反映美國勞動力市場仍然面臨很多挑戰，聯儲局對經

濟保持謹慎，預期美國的寬鬆貨幣政策將繼續一段很長的時間。

最新的調查報告顯示，７４％受訪的基金經理認為，假如美國大選出現存爭議的選舉結果，

將不利美股。拜登近期擴大對特朗普的領先優勢，投資者對存爭議的選舉的顧慮減少，推動納指

一度上漲至接近１２０００點。不過，市場料於大選後，美股仍較波動。特別是拜登計劃大幅提

高公司稅率，以抵消政府支出的預期增加。由於拜登政策似乎偏向收窄貧富差距，可能成為美股

短期獲利回吐的藉口。與此同時，資金流向價值股，或影響科技股的走勢。



＊深圳綜合改革試點，利Ａ股氣氛＊



國務院發布有關深圳在２０２０至２０２５年的綜合改革試點實施方案，增強深圳在粵港澳

大灣區建設中的核心引擎功能。其中，包括支持在資本市場建設上先行先試，推進創業板改革並

試點註冊制。方案並提出，符合條件的外資金融機構在深圳可依法設立證券公司、基金管理；深

圳推進人民幣國際化先行先試，完善外匯管理體制；支持展開數字人民幣內部封閉試點測試，推

動有關研發應用和國際合作。

而隨著深圳將推出股指期貨並開展創新企業ＣＤＲ試點，我們預計香港將進一步融入深圳，

其中，香港金融業將分享其專業知識和經驗，協助深圳科技和金融業國際化（例如人民幣國際化

先行先試），相關金融股將受益。另一方面，由於企業信息披露將得到強化，而且投資者權益亦

有望得到更大保障，將有助加大中國金融市場改革以及國際化，有利整體Ａ股投資氣氛。

《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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