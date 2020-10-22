  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/10/2020 09:27

《輪證高清－孫明哲》利用牛證深度作轉倉，控制風險同時保持槓桿

　　《輪證高清》踏入１０月份後，科技股再度發力，直至周三數據，騰訊（００７００）及阿
里（０９９８８）於１０月累積約１０％升幅，升幅明顯高於大市。資金積極部署相關產品，雖
然相關牛證錄得資金流走，但再細觀察街貨變化卻發現資金積極轉倉，不斷轉倉至貼價牛證，達
至鎖定利潤、控制風險及保持槓桿的效果。那投資者如何利用網站上的資訊，觀察市場資金轉倉
情況並作出相應的部署呢？
　
　　從股份牛熊證街貨分布圖（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈ
ｋ╱ｃｇｉ╱ｍａｒｋｅｔ╱ｍｏｎｅｙｆｌｏｗ＿ｓｅｃｔｉｏｎ４﹒ｃｇｉ）可以看到阿里
及騰訊牛證街貨圖的形狀如梯級般拾級而上，即是每天都有更貼價牛證上市。從街貨變化可看到
每日最貼價的一批牛證都有街貨累積，而一兩日前最貼價、當日變成第二、三批貼價的牛證有街
貨減少情況。即是牛證投資者隨著股價上升，不斷換馬至最貼價產品，其實市場對貼價產品仍然
有相當大的需求。投資者如只觀察資金流向數據，以為投資者對個股牛證興趣不大，那就錯了，
數據中資金流走情況某程度是由於投資者換馬，沽出面值較高的遠收回價證轉移買入面值較低的
貼價產品所致。
　
＊轉倉目的是控制風險、保持槓桿＊
　
　　這個轉倉操作的目的控制整體風險同時保持槓桿追蹤股價走勢。當股價上升時，投資者沽出
較遠收回價證轉倉至貼價證，可從中兩者面值的差額套出部分現金鎖定利潤，並以較低投資注碼
以控制風險，同時利用貼價證高槓桿效應繼續追蹤股價走勢。投資者如計劃執行這轉倉操作需要
甚麼其他資訊呢？當然是新產品資訊，如果沒有新上市更貼價產品，自然就不能轉倉，投資者可
利用即將上市牛熊證（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｃｇ
ｉ╱ｃｂｂｃ╱ｐｒｏｄｕｃｔ＿ｇｓ＿ｃｂｂｃ﹒ｃｇｉ）預先做功課，準備即張上市而合適
產品，隨時在市況變化中作出最快的反應。
　
　　我們觀察到這個牛熊證的轉倉操作比在認股證換馬策略，操作上來更頻密，與大市走勢的互
動性更高。選擇部署牛熊證的原因是牛熊證價格受波幅變化影響輕微，而且槓桿比認股證高，在
單邊市況之下，這轉倉操作能一邊鎖定利潤一邊保持高槓桿；但牛熊證有收回機制，若股價逆轉
投資者就需要馬上調整策略，所以這操作與股價走勢的互動性很高。市場上有牛熊證及認股證等
不同產品，投資者可利用網站上的資訊觀察資金流動的情況，配合自身風險可承受程度，挑選合
適的產品，作出最適當的投資部署。《高盛董事總經理　孫明哲》
《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下21/10/2020
【美國大選】譚新強：拜登一定勝出普選票　惟有兩個「十月驚奇」
剖析天下21/10/2020
【美國大選】譚新強：不論誰接任總統　中國經濟五年內定超美
財經熱話21/10/2020
【國泰裁員】陳茂波：重組屬商業決定　需顧及對本港航空地位影響
中國故事21/10/2020
《神州經脈》人幣愈升愈有　A場低壓持續　外資連續第六日沽貨
財經熱話21/10/2020
【國泰裁員】國泰：不考慮重新營運港龍品牌　股東結構無計劃改變
財經熱話21/10/2020
【疫苗競賽】藥明生物接新冠訂單再破頂　康希諾炒疫苗概念漲半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>