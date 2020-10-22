《輪證高清－孫明哲》利用牛證深度作轉倉，控制風險同時保持槓桿

《輪證高清》踏入１０月份後，科技股再度發力，直至周三數據，騰訊（００７００）及阿

里（０９９８８）於１０月累積約１０％升幅，升幅明顯高於大市。資金積極部署相關產品，雖

然相關牛證錄得資金流走，但再細觀察街貨變化卻發現資金積極轉倉，不斷轉倉至貼價牛證，達

至鎖定利潤、控制風險及保持槓桿的效果。那投資者如何利用網站上的資訊，觀察市場資金轉倉

情況並作出相應的部署呢？



從股份牛熊證街貨分布圖（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈ

ｋ╱ｃｇｉ╱ｍａｒｋｅｔ╱ｍｏｎｅｙｆｌｏｗ＿ｓｅｃｔｉｏｎ４﹒ｃｇｉ）可以看到阿里

及騰訊牛證街貨圖的形狀如梯級般拾級而上，即是每天都有更貼價牛證上市。從街貨變化可看到

每日最貼價的一批牛證都有街貨累積，而一兩日前最貼價、當日變成第二、三批貼價的牛證有街

貨減少情況。即是牛證投資者隨著股價上升，不斷換馬至最貼價產品，其實市場對貼價產品仍然

有相當大的需求。投資者如只觀察資金流向數據，以為投資者對個股牛證興趣不大，那就錯了，

數據中資金流走情況某程度是由於投資者換馬，沽出面值較高的遠收回價證轉移買入面值較低的

貼價產品所致。



＊轉倉目的是控制風險、保持槓桿＊



這個轉倉操作的目的控制整體風險同時保持槓桿追蹤股價走勢。當股價上升時，投資者沽出

較遠收回價證轉倉至貼價證，可從中兩者面值的差額套出部分現金鎖定利潤，並以較低投資注碼

以控制風險，同時利用貼價證高槓桿效應繼續追蹤股價走勢。投資者如計劃執行這轉倉操作需要

甚麼其他資訊呢？當然是新產品資訊，如果沒有新上市更貼價產品，自然就不能轉倉，投資者可

利用即將上市牛熊證（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｃｇ

ｉ╱ｃｂｂｃ╱ｐｒｏｄｕｃｔ＿ｇｓ＿ｃｂｂｃ﹒ｃｇｉ）預先做功課，準備即張上市而合適

產品，隨時在市況變化中作出最快的反應。



我們觀察到這個牛熊證的轉倉操作比在認股證換馬策略，操作上來更頻密，與大市走勢的互

動性更高。選擇部署牛熊證的原因是牛熊證價格受波幅變化影響輕微，而且槓桿比認股證高，在

單邊市況之下，這轉倉操作能一邊鎖定利潤一邊保持高槓桿；但牛熊證有收回機制，若股價逆轉

投資者就需要馬上調整策略，所以這操作與股價走勢的互動性很高。市場上有牛熊證及認股證等

不同產品，投資者可利用網站上的資訊觀察資金流動的情況，配合自身風險可承受程度，挑選合

適的產品，作出最適當的投資部署。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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