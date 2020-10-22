  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/10/2020 10:42

《股林淘金－林家亨》內房銷售回暖，世茂服務（００８７３）值博

　　《股林淘金》２０２０年受新冠肺炎疫情影響，令到中國經濟活動停擺。隨著內地抗疫成效
顯著，在全球經濟仍在努力抗疫的時候，內地已經逐步復甦，當中以內房復甦速度最為卓越，上
月各大房企的銷售金額已經平均遠超上年同期大約３０％。可見內房市場已經走在復甦之路。同
樣，內房市場造好將會帶動物業管理市場的需求，而且，本身物業管理市場的抗跌能力亦高，不
容易受疫情等大環境所影響其盈利。下周五（３０日），世茂集團其下的世茂服務
（００８７３）將會在香港上市，最高每股發售價１７﹒２０港元，最高每手發售金額
１７３７３﹒３２港元，值得認購。
　
　　世茂服務主要從事物業管理服務主要包括住宅物業，亦涵蓋非住宅物業，例如政府及公共設
施、康養中心和醫院以及候機室貴賓廳等。亦有負責幫助社區進行增值服務，包括但不限於社區
資產管理、停車位銷售相關服務、家裝服務、智慧社區解決方案等相關服務。受惠於中國城鎮化
及消費升級，世茂服務於２０１９年按綜合實力、總收入及市場分額計排名第１２位。在
２０１８至２０１９年的收入增幅亦成為物業服務二十強企業中的第３位。而且，世茂服務相對
於其他獨立的物業服務公司相比，它們擁有來自世茂集團穩定的合作關係，業務與世茂集團的擴
張有協同效益。大部分在管物業位於長三角地區，屬於中國經濟最發達及增長最迅速的地區之一
，同時亦都是國家重點開發區域。截至２０２０年６月３０日，世茂服務擁有總在管建築面積其
中的６０﹒７百萬平方米，大約為７０﹒８％，都是位於新一線及二線城市。所以未來世茂服務
預計會有穩定的發展和顯著的增長。
　
　　建議投資者可認購其新股，可設止蝕價８％。預計其上市表現較穩定，優於同期同類新股，
亦可以選擇長期持有，相信未來長時間內房及物管市場的發展潛力會繼續提升。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下21/10/2020
【美國大選】譚新強：拜登一定勝出普選票　惟有兩個「十月驚奇」
剖析天下21/10/2020
【美國大選】譚新強：不論誰接任總統　中國經濟五年內定超美
財經熱話21/10/2020
【國泰裁員】陳茂波：重組屬商業決定　需顧及對本港航空地位影響
中國故事21/10/2020
《神州經脈》人幣愈升愈有　A場低壓持續　外資連續第六日沽貨
財經熱話21/10/2020
【國泰裁員】國泰：不考慮重新營運港龍品牌　股東結構無計劃改變
財經熱話21/10/2020
【疫苗競賽】藥明生物接新冠訂單再破頂　康希諾炒疫苗概念漲半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>