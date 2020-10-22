《股林淘金－林家亨》內房銷售回暖，世茂服務（００８７３）值博

《股林淘金》２０２０年受新冠肺炎疫情影響，令到中國經濟活動停擺。隨著內地抗疫成效

顯著，在全球經濟仍在努力抗疫的時候，內地已經逐步復甦，當中以內房復甦速度最為卓越，上

月各大房企的銷售金額已經平均遠超上年同期大約３０％。可見內房市場已經走在復甦之路。同

樣，內房市場造好將會帶動物業管理市場的需求，而且，本身物業管理市場的抗跌能力亦高，不

容易受疫情等大環境所影響其盈利。下周五（３０日），世茂集團其下的世茂服務

（００８７３）將會在香港上市，最高每股發售價１７﹒２０港元，最高每手發售金額

１７３７３﹒３２港元，值得認購。



世茂服務主要從事物業管理服務主要包括住宅物業，亦涵蓋非住宅物業，例如政府及公共設

施、康養中心和醫院以及候機室貴賓廳等。亦有負責幫助社區進行增值服務，包括但不限於社區

資產管理、停車位銷售相關服務、家裝服務、智慧社區解決方案等相關服務。受惠於中國城鎮化

及消費升級，世茂服務於２０１９年按綜合實力、總收入及市場分額計排名第１２位。在

２０１８至２０１９年的收入增幅亦成為物業服務二十強企業中的第３位。而且，世茂服務相對

於其他獨立的物業服務公司相比，它們擁有來自世茂集團穩定的合作關係，業務與世茂集團的擴

張有協同效益。大部分在管物業位於長三角地區，屬於中國經濟最發達及增長最迅速的地區之一

，同時亦都是國家重點開發區域。截至２０２０年６月３０日，世茂服務擁有總在管建築面積其

中的６０﹒７百萬平方米，大約為７０﹒８％，都是位於新一線及二線城市。所以未來世茂服務

預計會有穩定的發展和顯著的增長。



建議投資者可認購其新股，可設止蝕價８％。預計其上市表現較穩定，優於同期同類新股，

亦可以選擇長期持有，相信未來長時間內房及物管市場的發展潛力會繼續提升。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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