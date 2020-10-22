【大國博弈】美國宣布３項對台軍售案，海馬斯火箭可攻大陸本土

《經濟通通訊社２２日專訊》美國國防安全合作署（ＤＳＣＡ）宣布，美國國務院已經批准

３筆對台軍售案，包括海馬斯多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈以及Ｆ－１６新式偵照莢艙，

並正式知會國會，交易總額約１８﹒１１億美元（折合約１４０﹒３５億港元）。這是美國總統

特朗普上任後第８次對台軍售，外界預計有關議案將獲得大比數支持。

美國表示，有關軍售案是基於台灣關係法，使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，

有助提高台灣安全，及維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

３項軍售案中，最敏感的一項為出售由洛克希德馬丁公司生產的海馬斯多管火箭系統，可搭

載射程達３００公里的陸軍戰術飛彈系統（ＡＴＡＣＭＳ），若將該武器部署至外島一帶，射程

可深入解放軍在中國內陸的軍事據點，形成嚇阻力量。

至於增程型距外陸攻飛彈由波音公司生產，可由Ｆ－１６戰機掛載，射程達２７０公里，意

味著台戰機毋須飛越海峽中線便可向中國?陸目標及軍艦發動攻擊。

而Ｆ－１６新式偵照莢艙即是一種安裝在Ｆ－１６上的外部傳感器吊艙，具備長距離、全空

層及日夜間偵照能力，並可將影像和數據即時傳回地面站台。

有關軍售案證實了外媒的此前報道，預計美國近期還會批准再多４項對台軍售，包括先進無

人機、岸置魚叉反艦飛彈與智慧水雷等。（ｅｙ）（ｚｚ）

