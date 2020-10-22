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即市新聞

22/10/2020 10:42

【螞蟻上市】螞蟻Ａ股ＩＰＯ獲批下周一定價，上市後市值近２萬億

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》中國證監會２１日晚間發布公告稱，螞蟻
集團（滬：６８８６８８）上海科創板首次公開發行註冊獲得同意，用時５７天走完註冊程序。
螞蟻集團當晚更新招股書並公布上市發行方案，計劃今日啟動Ａ股路演，１０月２６日刊登《網
上路演公告》並確定Ａ股發行價格，申購時間為１０月２９日；１１月４日刊登《發行結果公告
》《招股說明書》。早前有消息稱，螞蟻集團暫定１１月６日在Ａ＋Ｈ同步掛牌，意味著螞蟻上
市過程將橫跨美國總統大選（１１月３日）。
　　按照發行方案，螞蟻集團將按照１：１的首發規模，分別在Ａ股和Ｈ股發行不超過１６﹒７
億股的新股，Ａ＋Ｈ發行的新股數量合計不超過發行後（綠鞋前）公司總股本的１１％。其中在
Ａ股計劃融資４８０億（人民幣．下同），由中金公司和中信建投保薦；Ａ股初始戰略配售股票
數１３﹒４億股，佔Ａ股初始發行量的８０％，創下科創板新高。
　
＊阿里巴巴參與Ａ股配售，認購７﹒３億股＊

　　招股書顯示，阿里巴巴集團（０９９８８）的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略
投資者參與本次發行上市的戰略配售，認購７﹒３億股，佔到戰略配售股票數的一半。
　　根據發行方案，參與戰略配售的投資者需承諾獲得的配售股票中，５０％股份限售期限為
１２個月，５０％股份限售期限為２４個月。這意味著，阿里巴巴集團認購的螞蟻股份半數將鎖
定２年，超過了１２個月限售期的監管要求。這也是科創板成立以來最嚴格的戰略配售限售期安
排。
　　除了阿里巴巴集團外，螞蟻集團科創板ＩＰＯ還吸引了包括中投公司、中國社保基金、新加
坡淡馬錫、新加坡政府投資公司、阿布扎比投資局、沙特公共投資基金等機構擬參與戰略配售。
　
＊井賢棟冀和金融業一起做大蛋糕，而不是分存量蛋糕＊

　　在中證監批覆同意螞蟻集團科創板上市後，螞蟻集團董事長井賢棟發布了致投資者的公開信
並表示，螞蟻集團，不是一家金融機構，也不僅是一家移動支付公司，而是一家決心用今天最好
的技術和資源，去助力銀行和金融機構更好地服務每一位消費者、每一家小微企業的科技公司。
　　井賢棟在公開信再次向金融業喊話合作意向，螞蟻要開拓服務小微企業和長尾用戶的增量市
場，選擇和合作夥伴共同做大蛋糕，而不是零和遊戲分存量蛋糕。
　
＊螞蟻最新估值近２萬億人幣，直逼茅台＊

　　螞蟻集團此次Ａ＋Ｈ上市有望創下募資額歷史紀錄，吸引全球投資者的眼光。多家券商研究
團隊測算，螞蟻的科技前景被行業看好，券商對其上市後的估值平均值接近２萬億元，市值直逼
茅台（滬：６００５１９）。
　　其中，國信證券對螞蟻集團的估值範圍是１﹒７萬億至２﹒５萬億元。
　　招商證券給出的估值範圍是１﹒３萬億至２﹒２萬億元。
　　興業證券給出的估值是約１﹒７萬億。
　　中泰證券採取相對估值法中的市盈率，估值範圍是約１﹒９萬億至２﹒５萬億元。
　　晨星股票研究發表報告對螞蟻集團的估值為２﹒４５萬億港元（折合２﹒１萬億人民幣）。
　　招股書披露，今年前三季度，螞蟻實現營業收入１１８１﹒９１億元，同比增長４３％，再
次印證了其增長潛力。

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