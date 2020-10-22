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即市新聞

22/10/2020 09:00

《法證攻防－林恩》２０２０天貓雙十一活動正式開啟

　　《法證攻防》阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團Ａ＋Ｈ股上市申請有新進展，加上天貓
２０２０雙１１活動於１０月２１日正式開啟。股價暫錄４連升，挑戰３００元關口，刷新上市
新高。很多投資者買入了正股，帳面有盈利。後市有電商促銷和螞蟻上市的憧憬，但若繼續持有
，阿里巴巴一手就要約３萬元，佔用大量資金，不能靈活捕捉其他投資機會。這種情況可以考慮
利用衍生工具重組投資組合。
　　考慮阿里牛證５１３３６，收回價２７０元，行使價２６７元，２０２１年１１月到期，換
股比率５００：１，５００００股一手。周三收市價０﹒０７３元，一手成本３６５０元。對於
阿里牛證５１３３６而言，１手牛證的價格升跌接近１手正股價格變化。以周三為例，阿里正股
周三的一手升幅為８０元，而阿里牛證５１３３６的升幅是５０元。
　　舉個例子，投資者持有３手阿里巴巴正股，按照周三的收市價３００﹒２元，價值
９００６０元。同樣的價值，投資者亦可選擇，２手阿里正股、１手阿里牛證以及２６３７０元
資金的投資組合。在部署阿里升跌的同時，也可以利用餘下的倉位部署其他投資機會。當然，牛
熊證產品具有收回風險，最大的損失是投入的全部本金。
　　有時候投資者在將正股沽出轉換成牛證的時候，錯誤估算買入牛證的數量，可能需要承受不
必要的風險。以上述例子而言，若投資者沽出１手阿里股票後，決定以約５０％資金購入牛證，
其實已經可以買約４手牛證５１３３６。上文提及，１手牛證的價格升跌接近１手阿里股價的變
化。若買入過多數量的牛證，相當於在高位追貨。如果阿里後市造好，或會有更大回報。但若阿
里股價轉跌，損失也會更大，所以嚴謹控制風險和倉位投入真的很關鍵。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
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