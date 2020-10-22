《法證攻防－林恩》２０２０天貓雙十一活動正式開啟

《法證攻防》阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團Ａ＋Ｈ股上市申請有新進展，加上天貓

２０２０雙１１活動於１０月２１日正式開啟。股價暫錄４連升，挑戰３００元關口，刷新上市

新高。很多投資者買入了正股，帳面有盈利。後市有電商促銷和螞蟻上市的憧憬，但若繼續持有

，阿里巴巴一手就要約３萬元，佔用大量資金，不能靈活捕捉其他投資機會。這種情況可以考慮

利用衍生工具重組投資組合。

考慮阿里牛證５１３３６，收回價２７０元，行使價２６７元，２０２１年１１月到期，換

股比率５００：１，５００００股一手。周三收市價０﹒０７３元，一手成本３６５０元。對於

阿里牛證５１３３６而言，１手牛證的價格升跌接近１手正股價格變化。以周三為例，阿里正股

周三的一手升幅為８０元，而阿里牛證５１３３６的升幅是５０元。

舉個例子，投資者持有３手阿里巴巴正股，按照周三的收市價３００﹒２元，價值

９００６０元。同樣的價值，投資者亦可選擇，２手阿里正股、１手阿里牛證以及２６３７０元

資金的投資組合。在部署阿里升跌的同時，也可以利用餘下的倉位部署其他投資機會。當然，牛

熊證產品具有收回風險，最大的損失是投入的全部本金。

有時候投資者在將正股沽出轉換成牛證的時候，錯誤估算買入牛證的數量，可能需要承受不

必要的風險。以上述例子而言，若投資者沽出１手阿里股票後，決定以約５０％資金購入牛證，

其實已經可以買約４手牛證５１３３６。上文提及，１手牛證的價格升跌接近１手阿里股價的變

化。若買入過多數量的牛證，相當於在高位追貨。如果阿里後市造好，或會有更大回報。但若阿

里股價轉跌，損失也會更大，所以嚴謹控制風險和倉位投入真的很關鍵。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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