《日入而息》螞蟻估值升至４６１０億美元，匯豐銅獅解封重新展出



《今天重點》﹡傳螞蟻集團估值提高至最多４６１０億美元；螞蟻Ａ股ＩＰＯ獲批下周一定

價，上市後市值近２萬億；阿里巴巴同意認購螞蟻集團７﹒３億股Ａ股

﹡港匯續走強，金管局向市場注資１２０﹒１３億港元

﹡匯豐銅獅完成首階段清潔解封，已坐鎮總行大廈８５年

﹡高盛亞洲在一馬債券發售犯嚴重缺失遭證監會罰款２７﹒１億元

﹡本港整體消費物價連跌三個月，９月通縮２﹒２％

﹡本港新增１１宗確診，包括一宗源頭不明本地個案



《即日市況》﹡港股先低後高全日升３１點，報２４７８６險守百天線



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒４％保三千三，螞蟻登陸前兩市成交轉凍



《美元匯價》﹡英歐若談判成功，英鎊有望上試１﹒３５；歐元最新報１﹒１８３８╱４０

，日圓最新報１０４﹒６４╱６５



《公司業績》﹡中電信（００７２８）首三季純利１８７億元人民幣，升１﹒７％

﹡中國海外宏洋（０００８１）首三季經營溢利６９億升１５％

﹡永勝醫療（０１６１２）第三季總收入按年升２１２％至４億元

﹡山東新華製藥（００７１９）首９個月多賺２％至２﹒４６億元人民幣

﹡三一國際（００６３１）第三季多賺１１﹒２％至２﹒６４億元人民幣



《公司資訊》﹡中海油（００８８３）第三季油氣銷售收入跌２７％，淨產量升５﹒１％

﹡ＵＮＩＱＬＯ表示今年大中華復甦較快，維持每年增１００分店目標

﹡仁天科技（００８８５）開市前停牌

﹡企展控股（０１８０８）控股股東被高等法院頒令清盤

﹡富通保險與慕尼黑再保險就雲端數碼核保方案展開合作

﹡鴻海集團月內分兩批清倉阿里ＡＤＳ，２﹒５億美元盈利落袋

﹡理文造紙（０２３１４）創辦人李運强向執董李文斌轉讓公司９６０６萬股

股份

﹡河北建設（０１７２７）中標河北省污水處理廠設備採購及安裝項目

﹡香港電訊（０６８２３）１Ｏ１Ｏ與Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ香港宣布最新合作

計劃



﹡國藥控股（０１０９９）附屬一致藥業季度多賺１４％

﹡中車時代電氣（０３８９８）將開始銷售８英吋車規級ＩＧＢＴ晶片

﹡平安銀行與京東數科達成戰略合作，深化金融數字化轉型

﹡聯想（００９９２）建議發行以美元計值的票據、購買優先股及票據

﹡五龍動力（００３７８）薛鳳旋辭任獨立非執行董事兼主席

﹡遠東宏信（０３３６０）前三季度歸屬普通股股東應佔溢利跌幅大幅收窄



《中國要聞》﹡天貓雙１１迎開門紅，逾３００品牌成交超去年預售首日

﹡「雙１１」啟動，網商銀行預計為商家墊資超２０００億元

﹡工信部表示首三季全國規上工業增加值同比轉增１﹒２％；有信心保持工業

經濟回升向好的運行態勢；首９月５Ｇ手機出貨量超１億；國內新能源汽車

產業鏈投資累計超２萬億元；預計全年汽車產銷降３％左右，明年保持恢復

；工信部回應ＡＰＰ違規收集信息：公開通報２４６款

﹡首９月中國對「一帶一路」非金融類直投增３０％

﹡商務部表示中德在數字經濟等新領域具有廣闊合作空間；推進出口管制法配

套立法，適時發布管制清單

﹡上海發文加快推進大學科技園高質量發展

﹡普華永道表示今年中國娛樂媒體收入增幅降至２１年最差

﹡人行查處中行、建行等侵害消費者金融信息安全權行為

﹡人行５００億逆回購利率持平，今日零投放零回籠；人行官員表示後續數字

貨幣試點將應用「雙離線」錢包

﹡美國安顧問表示中國是世紀威脅，試圖竊取疫苗研究成果；美國宣布３項對

台軍售案，海馬斯火箭可攻大陸本土

﹡駐英使館表示反對英方對中國錯誤解讀，冀摒棄冷戰思維

﹡科技部表示科技發展、滲透是大灣區建設成敗重要因素之一

﹡深圳出台１９條措施加快電子商務發展

﹡水泥市場需求持續升，華東地區水泥走高處於上行通道

﹡中證監表示科創板新股定價更理性，擬全市場推註冊制

﹡銀保監表示首三季銀行業處置不良貸款增至１﹒７萬億

﹡華為申請注冊「智能雲網」商標，涉及科學儀器等服務

﹡發改委表示中方願與美方共同履行第一階段經貿協議；明起汽柴油價每噸分

別上調８０和７０元人幣

﹡極兔速遞遭阿里陣營封殺，被指是拼多多御用快遞商

﹡美國再批３筆對台軍售，中方堅決反對並敦促撤銷計劃；美國再列６間華媒

為外國使團，中方稱將作必要反應

﹡乘聯會表示初步推算１０月狹義乘用車零售市場增約６％

﹡交通部表示「十三五」預計完成交通固投１６萬億元人民幣

﹡中基協表示截至９月末基金規模環比增長０﹒６％



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１２９１７﹒０３點



《其他消息》﹡鄭若驊丈夫潘樂陶就僭建罪上訴，法官擇日裁決

﹡美制裁林鄭等官員，葉劉稱短期內不會再有進一步行動

﹡乘車優惠風波葉劉淑儀指政府「放料」，應公開解釋

﹡張建宗及李家超晤德國駐港總領事，強烈反對收留罪犯

﹡次輪保就業第二批僱主，牛奶公司獲４億百佳１﹒６億

﹡陳肇始今赴廣州出席中醫藥發展會議

﹡立法會通過上訴庭法官３改２，鄭若驊稱不會衝擊法治

﹡匯豐銅獅完成首階段清潔解封，已坐鎮總行大廈８５年

﹡本港整體消費物價連跌三個月，９月通縮２﹒２％

﹡屋宇署８月批出２１份建築圖則及１２份入伙紙

﹡調查指港末季空運貿易仍受疫情影響，年底旺季審慎樂觀

﹡深股通額度全日流走１１﹒２億元；滬股通額度全日用６１００萬元，陸股

通淨流出２７億

﹡報道指跨境理財通將設定１５００億元人民幣單向規模上限

﹡存保會表示港人每月平均儲蓄７０００元，安全感評分跌至５４﹒８分；市

民因應經濟調整未來計劃的期望，惟仍努力維持儲蓄習慣

﹡香港會計師公會吊銷黃敏琪執業證書３年，並罰款３萬元

﹡調查指７８％港人缺乏理財規劃，近九成人相信愈有錢愈快樂

﹡劉曉明社交平台點名匯豐：可向國際機構提供更多機遇

﹡裁員拖累樓市，美聯表示過去三個月約６０東涌租戶棄租；美聯表示首８個

月約１﹒３萬伙私宅落成，逾八成已售出

﹡調查指空運貿易整體指數錄得３１﹒２點，回升至疫情前的水平

﹡屯門帝御．星濤首批１２３伙，折實售２９９萬起

﹡羅兵咸料本港今年娛樂及媒體業收益跌１２％，疫情使ＯＴＴ需求增

﹡高盛亞洲在一馬債券發售犯嚴重缺失遭證監會罰款２７﹒１億元



《國泰裁員》﹡國泰工會表示留任員工新合約減薪最多達３６％

﹡運房局表示國泰港龍停飛必須交還航權，不能自行轉讓

﹡譚文豪表示港龍停營，一年前國泰收購香港快運已有伏筆



《螞蟻上市》﹡螞蟻Ａ股ＩＰＯ獲批下周一定價，上市後市值近２萬億

﹡井賢棟強調螞蟻是科技公司，和金融業一起做大蛋糕

﹡內地券商測算螞蟻最新估值近２萬億元人民幣，直逼茅台

﹡阿里巴巴同意認購螞蟻集團７﹒３億股Ａ股

﹡傳螞蟻集團估值提高至最多４６１０億美元

﹡螞蟻鏈數字版權服務平台開放，大幅降低版權保護門檻



《新冠肺炎》﹡本港新增１１宗確診，包括一宗源頭不明本地個案

﹡歐洲疫情惡化，捷克及意大利單日新增病例創新高

﹡何栢良建議及早落實中港健康碼助經濟復甦

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