《新股掛牌》滄港鐵路首掛開報０﹒９７元，較招股價高逾２％

《經濟通通訊社２３日專訊》滄港鐵路（０２１６９）今日首掛，開報０﹒９７元，較招股

價０﹒９５元高出２﹒１１％，以每手４０００股計，不計手續費，每手賺８０元。

該股公開發售獲超額認購１１倍，一手中籤率６﹒５％。（ｅｄ）

