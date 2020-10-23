《新股掛牌》滄港鐵路首掛開報０﹒９７元，較招股價高逾２％

《經濟通通訊社２３日專訊》滄港鐵路（０２１６９）今日首掛，開報０﹒９７元，較招股
價０﹒９５元高出２﹒１１％，以每手４０００股計，不計手續費，每手賺８０元。
該股公開發售獲超額認購１１倍，一手中籤率６﹒５％。（ｅｄ）
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