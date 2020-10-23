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即市新聞

23/10/2020 07:50

《華爾街內望》市場關注刺激方案磋商，美股於總統辯論前夕走高

　　《經濟通通訊社２３日專訊》市場預期華府將出台更多財政刺激措施支持經濟，美股周四（
２２日）在總統辯論前夕收高。
　　道指漲１５２點或０﹒５４％，報２８３６３點。標指漲１７點或０﹒５２％，報３４５３
點。納指漲２１點或０﹒１９％，報１１５０６點。
　　美國眾議院議長佩洛西表示，與華府有關新一輪財政救助方案的磋商取得進展，相關立法可
能會很快敲定。不過白宮經濟顧問庫德洛警告仍存在重大政策分歧，並不太可能在下月大選前解
決。
　　最新數據顯示，上周美國初次申請失業金人數降至７８﹒７萬人超預期，但由於財政刺激措
施的支持減弱，失業人數仍居高不下。
　　市場關注香港時間今早總統特朗普、民主黨候選人拜登的最後一場總統競選辯論，而目前拜
登在全國民調支持率繼續領先。
　　板塊方面，能源股、金融股分別漲４﹒１６％和１﹒８８％。個股方面，吉利德科學漲
３﹒１６％，美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）批准瑞德西韋用於治療新冠肺炎患者。
　　電動車製造商特斯拉微漲０﹒７％，公司日前宣布連續第五個季度實現利潤，營收更達到創
紀錄８８億美元。
　　可口可樂漲１﹒４％，其季度業績超預期。化學品生產商陶氏化學季度利潤超預期，惟收跌
０﹒６％。
　　指標十年期國債收益率升至０﹒８５３％，創６月９日以來最高。（ａｌ）

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