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即市新聞

23/10/2020 07:50

《匯市走勢》大選前出台刺激方案憧憬減弱，美元走高脫離七周低

　　《經濟通通訊社２３日專訊》市場對美國大選前出台援助方案的憧憬減弱，加上全球新增新
冠肺炎感染病例激增，美元等避險資產周四（２２日）微漲。
　　美元指數漲０﹒２２％，報９２﹒９３２，高於日前低位９２﹒４６９。歐元兌美元回落０
﹒３５％，報１﹒１８２０美元，日前曾觸及一個月高位１﹒１８８０５美元。英國脫歐樂觀情
緒持續，不過英鎊兌美元跌０﹒４７％，報１﹒３０８２美元。
　　澳元兌美元跌０﹒０１％，報０﹒７１１６美元。新西蘭元兌美元漲０﹒４４％，報
０﹒６６８美元。有跡象顯示中國對人民幣近期快速升值越來越謹慎，離岸人民幣兌美元報
６﹒６７１０元。
　　美國眾議院議長佩洛西表示，新紓困方案的談判正在取得進展，並可能很快就會敲定。另外
上周初次申請失業金人數降幅大於預期，但在財政刺激措施效應減弱及疫情反覆下，數據仍維持
在極高水平。
　　市場關注香港時間今早總統特朗普、民主黨候選人拜登的最後一場總統競選辯論，而目前拜
登在全國民調支持率繼續領先。
　　歐洲新增新冠肺炎感染病例創新高，西班牙成為首個感染人數超過百萬人的西歐國家，這加
劇全球市場的謹慎情緒。（ａｌ）

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