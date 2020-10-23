《運籌帷幄－梁業豪》中期局勢成功轉好

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。大家沒有看錯，港股中期局勢已變為顯著向好。若只看市場指

數的升跌，各位一定沒有這種感覺。但筆者用作分析的，為自創的ＷＢＲ指標。於過去十年內，

已經多次證明其威力。另一方面，筆者每個交易日開市前於「梁業豪影音分析」內仔細分析指數

期貨大戶的角力情況，亦有助監察市況變化。

以本月至今港股的指數期貨角力情況為例，筆者發明的相關指標啟示自本月初一直向好的整

體走勢，準繩度非常高，大家可於「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ頻道」內重溫分析影片，從中學習筆

者自創的分析方法（歡迎成為免費訂戶）。初步估計，只要今天（２３日）淡友不能重奪市場控

制權，下周港股後市應可看高一線。至於下月後市，則暫時難以判斷。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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