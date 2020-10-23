《缸邊隨筆－石鏡泉》１１月３日．暴動日

《缸邊隨筆》昨文（２２日）提出美國總統未必可以在１１月３日選出，不單如此，今文尚

提出，１１月３日，可以是美國的暴動日！這不是筆者亂估，而是美國軍警兩方，都有此預期，

並作準備。



１１月３日肯定選不出美總統，一如本欄昨文謂今次有不少郵寄選票會遲到。昨日，美國郵

政局長正式確認，選票未必能及時送達。美國郵政已經是用專用郵箱來收郵寄選票，但如仍未能

及時送達點票站，真有點不明所以，故民主黨（他們的選民多用郵寄投票）日日炮轟美郵政局。



除選票風險之外，近期美國的窮人生活認真不易。在紐約，有過百萬的窮人要捱餓。紐約如

是，其他城市也會否如是，應該會，因為市郊的房租上升。城市的空置率上升，市郊的空置率下

跌，因為有能力的人，紛紛自動亂的城市遷移至市郊以避亂。



美國富人正逃離城市，窮人就留在城市，沒有了消費力的一群，窮人更何以維生？再下去，

會否出現美式陳勝、吳廣？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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