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即市新聞

23/10/2020 08:24

《ＩＰＯ反應》先聲藥業公開超購逾５８８倍，一手中籤率５％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》先聲藥業（０２０９６）香港公開超購５８８﹒４７倍，認購
一手中籤率５％，認購９０手才穩一手１０００股，認購１３０２﹒９萬股的「頭錘飛」有１１
２張，中籤率０﹒２８％。定價每股１３﹒７０元為招股價範圍（１２﹒１元至１３﹒７元）的
上限。
　　由於香港公開發售的超額認購超過１００倍，故跟據重新分配，香港公開發售的可供認購的
發售股數份最終數目約為１﹒３０２億股，相當於全球發售股份總數約５０％。國際發售部分超
額認購約２３倍，２４６承配人獲分１﹒３０２億股。７名基石投資者，包括高瓴資本?高新及
紅土等共已認購１﹒０７４億股，相當於全球發售完成後已發行股本約４﹒１２％。
　　是次集資假設超額配股權未獲行使，估計將收取所得款項淨額約３３﹒９２４億，約６０％
用於持續研發戰略重點治療領域中選定的在研產品；而約１０％用於加強銷售及營銷能力；約１
０％將用投資醫藥或生物技術領域的公司，以拓寬產品組合；約１０％用於償還今年底及明年中
到期的若干未償還銀行貸款；約１０％用作營運資金及其他一般企業用途。（ｐｌ）

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