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23/10/2020 09:05

《專家之言－麥嘉嘉》內地第４季經濟消費貢獻有望再大幅改善

　　《專家之言》中國３季度大幅去庫存結構優化，需求恢復下ＧＤＰ同比升４﹒９％，商品消
費趨於正常趨勢增長水平，預計４季度ＧＤＰ同比增長可恢復至５﹒６％左右並小幅上調
２０２１年ＧＤＰ同比預測。綜合中國３季度ＧＤＰ供需結構，我們可以看到在投資增速顯著拉
高的情況下，工業生產和資本形成對經濟增長的貢獻明顯弱於需求端的表現，從而呈現出與上半
年截然不同的大幅去庫存的表徵。考慮到上半年的超額補庫存，３季度需求恢復的斜率比ＧＤＰ
資料所呈現出的趨勢更為陡峭。最大的亮點是商品消費如申萬宏源研究預期（甚至必需品恢復情
況超預期）的趨於正常。９月零售同比快速改善２﹒８百分點至３﹒３％，成為推動工業增加值
同比大幅上行至６﹒９％的最大積極因素。

＊社會消費品零售額增長大幅加快＊


　　社會消費品零售總額９月同比升３﹒３％，較８月改善２﹒８個百分點，好於我們的預期
（１﹒７％）。必需品消費在疫情衝擊後短期高增、６至８月增速偏低之後逐步恢復正常節奏。
可選品消費整體增長穩定，如預期回歸正常。其中汽車（１１﹒２％）連續５個月保持高增，餐
飲服務持續穩步改善，同比再度上行４﹒１個百分點至－２﹒９％。

＊內地明年實際ＧＤＰ增速料９％＊

　　展望４季度，預計需求恢復的路徑與２至３季度有所不同，投資單季度高增的時期已經基本
過去，４季度增速預計穩中趨於正常，地產或仍將高增但基建投資年內均將保持高強度的克制；
出口的暫時性高增主要是受海外工業生產恢復緩慢的拉動，４季度預計增速趨勢是向下的，儘管
下行幅度可能並不會很劇烈；而２至３季度恢復較為緩慢的最終消費，正如我們所預期，在９月
已經看到了可選商品消費的恢復正常，必需品消費恢復的速度甚至比我們的預測還要樂觀，加之
國慶假期居民呈現出的服務消費熱情，以及財政資源的迅速增厚對於公共服務消費的推動，預計
４季度最終消費的貢獻有望再度大幅改善。考慮到去庫存幅度可能持續，申萬宏源研究仍維持
４季度ＧＤＰ實際同比上升５﹒４％至５﹒６％左右的估算不變，同時我們小幅上調２０２１年
中國實際ＧＤＰ同比增速至９﹒０％左右。《申萬宏源投資顧問服務部主管　麥嘉嘉》
（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

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