港股午後維持升勢，現升１３８點報２４９２４點

《經濟通通訊社２３日專訊》港股今早低開高走，見２４６８３點半日低位後隨即反彈，市

場關注美國大選辯論，恆指愈升愈有，成功守住百天線約２４７３４點位置，港股早段收報２４

９３８點，升１５２點或升０﹒６２％，主板成交５７３﹒９５億元；國企指數報１０１４９點

，升６４點或升０﹒６４％；恆生科技指數報７５３４點，跌８６點或跌１﹒１３％。

午後續由「三桶油」領跑，港股走勢平穩，再破早上高位，恆生指數現報２４９２４點，升

１３８點或升０﹒５６％，主板成交６２６﹒３６億元；國企指數報１０１４０點，升５５點或

升０﹒５５％；恆生科技指數跌勢擴大，報７５１９點跌１００點或跌１﹒３２％。

Ａ場方面續個別發展，上證綜合指數報３３１４點，升２點或升０﹒０７％，成交１４１８

﹒０９億元人民幣；深證成份指數報１３３１０點，跌８５點或跌０﹒６４％，成交２６３６﹒

５１億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）續領跑３﹒８４％，報３２﹒４５元；建行（００９３９

）升１﹒２１％，報５﹒８６元；而中移動（００９４１）跌０﹒１％，報５０﹒４５元；

港交所（００３８８）跌０﹒４９％，報３６８﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒０９％，報

５６３元；友邦（０１２９９）跌０﹒１３％，報７８﹒１５元。



表列十大升幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） ７﹒６１元 升６﹒４３％

中石油 （００８５７） ２﹒２９元 升６﹒０２％

中石化 （００３８６） ３﹒１７元 升５﹒６７％

匯豐控股（００００５） ３２﹒５０元 升４﹒００％

中國聯通（００７６２） ５﹒５１元 升３﹒７７％

恆生銀行（０００１１） １１９﹒６０元 升３﹒７３％

中國人壽（０２６２８） １９﹒１４元 升２﹒６８％

中信股份（００２６７） ５﹒９６元 升２﹒５８％

中銀香港（０２３８８） ２２﹒００元 升２﹒３３％

中國平安（０２３１８） ８６﹒１５元 升２﹒０７％

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（ｊｃ）

