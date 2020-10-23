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23/10/2020 09:22

美國大選辯論開始，港股低開１３點報２４７７３，科指跌１９點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股高走，惟亞洲股市表現牛皮，日經升１７點，首爾指
數跌３點，港股跟隨低開１３點，市場關注香港時間早上九時開始的美國總統辯論，其中現任總
統特朗普曾表示，藥廠強生及Ｍｏｄｅｒｎａ的疫苗研發進展良好，不過美股期貨現微跌。本港
醫藥股則輕微下挫，藥明生物跌１﹒０８％且為最差表現藍籌，石藥（０１０９３）低開０﹒５
７％；隔晚油價輕微反彈，中海油（００８８３）漲１﹒４０％，為開市表現最佳藍籌，中石油
（００８５７）及中石化（００３８６）分別高開０﹒９２％及０﹒６７％。恆生指數開報２４
７７３，跌１３點或跌０﹒０５％，主板成交３６﹒０７億元。國企指數報１００７６，跌８點
或跌０﹒０９％。恆生科技指數報７６００，跌１９點或跌０﹒２６％。
　　即月期指新報２４７６１，跌１０２點，低水１２點。即月國指期貨報１００７１，跌４６
點，低水５點。
　　重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報３１﹒２５元；港交所（００３８８）升０﹒
２７％，報３７１元；騰訊控股（００７００）跌０﹒５３％，報５６０﹒５元；中移動（００
９４１）無升跌，報５０﹒５元；友邦保險（０１２９９）無升跌，報７８﹒２５元。

　　恆指十大跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　２２０﹒８０元　　　跌１﹒０８％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２９７﹒８０元　　　跌０﹒７３％
　　長江基建（０１０３８）　　３６﹒６０元　　　跌０﹒６８％
　　中國平安（０２３１８）　　８３﹒９０元　　　跌０﹒５９％
　　石藥集團（０１０９３）　　　８﹒７５元　　　跌０﹒５７％
　　創科實業（００６６９）　１０６﹒００元　　　跌０﹒５６％
　　騰訊控股（００７００）　５６０﹒５０元　　　跌０﹒５３％
　　建設銀行（００９３９）　　　５﹒７７元　　　跌０﹒３５％
　　華潤置地（０１１０９）　　３４﹒２５元　　　跌０﹒２９％
　　恆安國際（０１０４４）　　５３﹒９５元　　　跌０﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團　（０９６１８）　３１７﹒４０元　　　跌１﹒７３％
　　閱文集團　（００７７２）　　６３﹒９５元　　　跌１﹒６９％
　　同程藝龍　（００７８０）　　１３﹒９６元　　　跌１﹒２７％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　２９７﹒８０元　　　跌０﹒７３％
　　網易　　　（０９９９９）　１３６﹒８０元　　　跌０﹒７３％
　　平安好醫生（０１８３３）　１０２﹒００元　　　跌０﹒５８％
　　騰訊控股　（００７００）　５６０﹒５０元　　　跌０﹒５３％
　　中芯國際　（００９８１）　　２０﹒５０元　　　跌０﹒４９％
　　阿里健康　（００２４１）　　２０﹒５５元　　　跌０﹒４８％
　　金蝶國際　（００２６８）　　２１﹒９５元　　　跌０﹒４５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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