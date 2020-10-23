《盤後部署》港股低開高走穩守百天線，下關挑戰二萬五以及牛熊線

《經濟通通訊社２３日專訊》港股今早低開高走，市場關注美國大選辯論，恆指愈升愈有。

港股由「三桶油」領跑，成功守住百天線約２４７３３點位置，港股早段收報２４９３８點，升

１５２點或升０﹒６２％。而午後早段港股見全日高位２４９７０點後略回吐，最終收報２４９

１８點，升１３２點或升０﹒５４％，主板成交１１１６﹒４８億元；國企指數報１０１２５點

，升４０點或升０﹒４０％；恆生科技指數報７４８４點，跌１３５點或跌１﹒７８％。

Ａ場方面，上證綜合指數報３２７８點，跌３４點或跌１﹒０４％；深證成份指數報１３１

２８點，跌２６７點或跌２﹒００％。兩市成交６８７７億元人民幣，按日稍增３﹒６％。

重磅股方面，匯控（００００５）領升３﹒２％，報３２﹒２５元；中移動（００９４１）

升０﹒７９％，報５０﹒９元；建行（００９３９）升０﹒１７％，報５﹒８元；港交所（００

３８８）跌０﹒５４％，報３６８元；騰訊（００７００）跌０﹒３５％，報５６１﹒５元；友

邦保險（０１２９９）跌０﹒１３％，報７８﹒１５元。



＊世行料疫情長遠影響油需，高盛看好大宗商品進入牛市＊



世界銀行預料，新冠肺炎疫情將長遠影響石油需求，該行將今年和明年的平均油價預期分別

調高至每桶４１美元和４４美元，惟預期值仍低於２０１９年的６１美元。而該行亦料金屬和農

產品價格將於明年持續揚升，料金屬受中國經濟復甦帶動，升幅可達２％；而農產品則受惠全球

糧食供應中斷帶動升幅達１％。

高盛預料，大宗商品將受惠於大規模刺激方案、美元走軟和通脹風險等因素，於明年迎來結

構性牛市。而就總統大選，高盛指即使拜登獲勝，也看好原油上漲，因其料即使拜登上任，華府

推出的刺激措施對市場的影響，亦會抵銷其對原油供應的限制，因此整體對原油需求仍有提振作

用。該行料至２０２２年，美國汽油需求將日增１５萬桶。



＊迎五中全會與雙十一消費潮，恆指有望再走上＊



美國總統大選前最後一場辯論於香港時間今早９時至１１時舉行，綜合恆指今早表現可謂愈

升愈有，近漲近二萬五關口位置，成功守住百天線。雖說午後大市似乎出現回吐，但隨即回彈走

上。綜合而言，港股可以說是企穩２４５００點位置，同時市場已消化大部分大選負面情緒，加

上將迎五中全會與雙十一消費潮，相信會帶動恆指再走上，下關突破二萬五關甚或牛熊線（約２

５４８２點）水平的機會較大。（ｊｃ）

