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即市新聞

23/10/2020 17:10

《盤後部署》港股低開高走穩守百天線，下關挑戰二萬五以及牛熊線

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港股今早低開高走，市場關注美國大選辯論，恆指愈升愈有。
港股由「三桶油」領跑，成功守住百天線約２４７３３點位置，港股早段收報２４９３８點，升
１５２點或升０﹒６２％。而午後早段港股見全日高位２４９７０點後略回吐，最終收報２４９
１８點，升１３２點或升０﹒５４％，主板成交１１１６﹒４８億元；國企指數報１０１２５點
，升４０點或升０﹒４０％；恆生科技指數報７４８４點，跌１３５點或跌１﹒７８％。
　　Ａ場方面，上證綜合指數報３２７８點，跌３４點或跌１﹒０４％；深證成份指數報１３１
２８點，跌２６７點或跌２﹒００％。兩市成交６８７７億元人民幣，按日稍增３﹒６％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）領升３﹒２％，報３２﹒２５元；中移動（００９４１）
升０﹒７９％，報５０﹒９元；建行（００９３９）升０﹒１７％，報５﹒８元；港交所（００
３８８）跌０﹒５４％，報３６８元；騰訊（００７００）跌０﹒３５％，報５６１﹒５元；友
邦保險（０１２９９）跌０﹒１３％，報７８﹒１５元。

＊世行料疫情長遠影響油需，高盛看好大宗商品進入牛市＊

　　世界銀行預料，新冠肺炎疫情將長遠影響石油需求，該行將今年和明年的平均油價預期分別
調高至每桶４１美元和４４美元，惟預期值仍低於２０１９年的６１美元。而該行亦料金屬和農
產品價格將於明年持續揚升，料金屬受中國經濟復甦帶動，升幅可達２％；而農產品則受惠全球
糧食供應中斷帶動升幅達１％。
　　高盛預料，大宗商品將受惠於大規模刺激方案、美元走軟和通脹風險等因素，於明年迎來結
構性牛市。而就總統大選，高盛指即使拜登獲勝，也看好原油上漲，因其料即使拜登上任，華府
推出的刺激措施對市場的影響，亦會抵銷其對原油供應的限制，因此整體對原油需求仍有提振作
用。該行料至２０２２年，美國汽油需求將日增１５萬桶。

＊迎五中全會與雙十一消費潮，恆指有望再走上＊

　　美國總統大選前最後一場辯論於香港時間今早９時至１１時舉行，綜合恆指今早表現可謂愈
升愈有，近漲近二萬五關口位置，成功守住百天線。雖說午後大市似乎出現回吐，但隨即回彈走
上。綜合而言，港股可以說是企穩２４５００點位置，同時市場已消化大部分大選負面情緒，加
上將迎五中全會與雙十一消費潮，相信會帶動恆指再走上，下關突破二萬五關甚或牛熊線（約２
５４８２點）水平的機會較大。（ｊｃ）

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