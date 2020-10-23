《外地經濟》美國上周首次申領失業救濟金人數７８﹒７萬，勝預期

《經濟通通訊社２３日專訊》美國勞工部周四（２２日）公布，上周首次申請失業救濟金人

數按周減少５﹒５萬至達７８﹒７萬人，勝市場預期８７萬人。

美國上周首次申領失業救濟金人數近四周平均值按周減少２﹒１５萬至８１﹒１２５萬人。

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