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23/10/2020 08:05

《外地經濟》美國上周首次申領失業救濟金人數７８﹒７萬，勝預期

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國勞工部周四（２２日）公布，上周首次申請失業救濟金人
數按周減少５﹒５萬至達７８﹒７萬人，勝市場預期８７萬人。
　　美國上周首次申領失業救濟金人數近四周平均值按周減少２﹒１５萬至８１﹒１２５萬人。
（ａｌ）

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