《台股攻略－馮偉明》台股繼續整固，ｉＰｈｏｎｅ開賣影響正面

《台股攻略》台股今日（２３日）開高走低，收市下跌１８﹒２１點或０﹒１４％，報

１２８９８﹒８２點，成交金額萎縮至新台幣１５１６﹒５５億元，市場觀望氣氛濃厚。

三大權值股中，台積電下跌０﹒６６％，以新台幣４５２元收市；大立光收市報新台幣

３１８０元，較昨日（２２日）升１﹒２７％；而鴻海則下跌０﹒１２％，收報新台幣８０﹒７

元。蘋果年度旗艦機種ｉＰｈｏｎｅ １２系列開賣，刺激相關零件股走高，除大立光外，玉晶

光、晶技、台郡、嘉聯益、興能高等股價全線向好，華邦電更升至漲停收市。貨櫃航運業淡季不

淡，第三季營利表現獲大行看好，帶動龍頭長榮一度急升逾５％，陽明亦漲超過５％，萬海漲

０﹒６％；貨運中介業者台驊、中菲行、捷迅等股價亦同步走高。

美國總統大選前，台股持續整固，成交縮減，大市反覆，料情況將持續一段時間至大選結束

後才有突破，可先預留資金以備作出部署。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

