《談國論企－黎偉成》豬肉產銷續增料價回穩通脹

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２０年９月份同比及環比皆回落，有賴豬肉

價增長明顯放緩，而生豬於三季度末存欄量增逾兩成，即使鮮菜價格尚貴，惟可望在暴雨洪迅過

後增產穩價，通貨價格處相對低位不僅可改善民生，更有利央行調控貨幣政策，確保經濟社會重

新回復穩中有進發的展佳態。



＊生豬存欄量增逾兩成料零售多供減價＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，居民消費價格ＣＰＩ於２０２０年９月份同比增長

１﹒７％，較８月份的２﹒４％升幅低０﹒７個百分點，為年內增幅最低的一個月份的同時，更

較２０１９年９月份所升的３％少增１﹒３個百分點，屬全面性的受控，實屬難得的正面和良性

現象，乃因：

最重要的是（一）豬肉價格出現持續不斷增長放緩之況，並可見之於升勢於２０２０年９月

份明顯緩和，使踞高逾兩年仍然不下之況有改善：分類指數於２０２０年９月份同比增長

２５﹒５％，較８月份的升幅５２﹒６％少增２７﹒１個百分點；而影響ＣＰＩ上漲因素的１個

百分點，更比對上一個月的１﹒７４個百分點低０﹒７４個百分點，相對於最嚴重的２月份所影

響上漲３﹒１９個百分點有明顯改善，因豬肉價於２月份增１３５％，反映出情況不斷好轉。

正因豬肉價格有較大程度減壓，故肉畜分類指數於２０２０年９月份同比增長２２﹒６％，

相對於８月份的同比增長尚達４２％明顯回落１９﹒４個百分點，影響ＣＰＩ的漲幅由上月的２

﹒２８個百分點放緩至１﹒３９個百分點，相當於整體ＣＰＩ所增１﹒７％的８１﹒７９％升幅

，惟上一個月份為９５％，亦為改善之象。

豬肉價增長持續放緩，很主要受惠於豬肉供應有所提升：產量於２０２０年三季度即使減量

１０﹒８％，但比上半年同比所減１９﹒１％少減８﹒３個百分點，而一季度減２９﹒１％。更

重要的是，生豬存欄量於三季度末達３﹒７０３９億頭同比增加２０﹒７％，特別是能？殖母豬

存欄量３８７２萬頭增２８％，豬肉有望持續降價，對通脹和民生皆為佳訊。

非洲豬瘟於２０１８年８月份肆虐於大江南北，到２０１９年一季度已基本壓制，而飼養生

豬需時，使豬肉供應和價格只有可能逐步有序地回落，該是可預期的希望，此望終在２０２０年

９月開始實現，使我大感唏噓不已。

至於（二）鮮菜，價格仍不斷激增，分類指數於２０２０年９月份同比增長１７﹒２％，較

８月份的１１﹒７％升幅顯著提升凡５﹒５個百分點之普，而２０１９年同期更減１１﹒８％，

最大問題是受困於天災。華中華南地域於６月下旬爆發的持續不斷暴雨洪潮，至今未有止住的跡

象，對居民生命財產所造成的破壞日甚，特別是以鮮菜為主的農業生產，更面對嚴重失收壓力，

通貨價格當有重大的上行壓力，特別是鮮菜價格，分類指數由６月份由５月份之跌８﹒５％轉升

４﹒２％，到７月份的升幅為７﹒９％，８月份更提升至１１﹒９％的雙位數水平，９月份更惡

化，故影響ＣＰＩ效應由上月的０﹒２９個百分點調高至０﹒４１個百分點。



＊通貨價格回落有利國民經濟良性發展＊



但鮮菜價貴主要受到天災所致，只要暴雨洪潮過後，農民平整農田，該可相對較快地恢復種

植各種各樣的菜蔬，供應可在三數個星期逐步恢復正常。由是菜貴，會是相對短時期的情況。

再看（三）ＣＰＩ中最重要的食物煙酒分類指數，於２０２０年９月份同比增即使達

６﹒４％，相對於８月份８﹒８％的升幅低２﹒４個百分點，對整體ＣＰＩ的影響由上月的

２﹒７１個百分點降至２個百分點，其中鮮果、蛋類等跌價，而水產品類略升。

新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫於年初肆虐環球，中國的疫情於２月份相當嚴峻，使頗不少

市甚至省得封關，工商業以至農業等幾乎全方位的深深受壓，惟國家積極主動有效地控疫，和在

３月開始受控和精準有序復工復產復商復市，使國內生產總值ＧＤＰ於２０２０年三季度達

２６﹒６１７２萬億元同比增長４﹒９％，較二季度２５﹒０１１萬億元的３﹒２％升幅多增１

﹒７個百分點，為連續兩個季度的上升，同逐季環比的升幅有所擴大，初步明顯中國經濟在技術

上納入復甦軌道，而通貨價格受控，對國民經濟發展有十分良性的支持。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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