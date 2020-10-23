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即市新聞

23/10/2020 09:32

《異動股》國藥（１０９９）漲近４％，首九個月淨利潤增近８％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國藥控股（０１０９９）現價升３﹒５４％，報１７﹒５６元
；成交約３０４萬股，涉資５１７５萬元。
　　以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１０﹒４４％。
　　國藥控股公布，截至２０２０年９月３０日止九個月業績，期內淨利潤４９﹒５８億元人民
幣，較上年同期增加約７﹒９％，每股收益１﹒６６元人民幣；收入達３２７６億元人民幣，按
年增加４﹒７７％。
　　現時，恆生指數報２４７４０，跌４５點或跌０﹒１８％，主板成交４５﹒９４億元。國企
指數報１００７０，跌１４點或跌０﹒１５％。
　　恆生科技指數報７５７４，跌４６點或跌０﹒６１％。
　　上證綜合指數報３３０８，跌４點或跌０﹒１３％，成交４４﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１３４０６，升１０點或升０﹒０８％，成交９５﹒７４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　白雲山　（００８７４）　　　１９﹒０２元　　　無升跌
　　石藥集團（０１０９３）　　　　８﹒７０元　　　跌１﹒１４％
　　中生製藥（０１１７７）　　　　７﹒９２元　　　跌０﹒７５％
　　三生製藥（０１５３０）　　　　７﹒８８元　　　升０﹒３８％

　　國藥控股（０１０９９）　　　１７﹒５６元　　　升３﹒５４％
　　石四藥　（０２００５）　　　　４﹒６３元　　　升０﹒４３％
　　復星醫藥（０２１９６）　　　３３﹒４０元　　　升０﹒３０％
　　藥明生物（０２２６９）　　２２０﹒２０元　　　跌１﹒３４％

　　藥明康德（０２３５９）　　１１８﹒５０元　　　跌０﹒９２％
　　上海醫藥（０２６０７）　　　１２﹒０８元　　　跌１﹒６３％
　　華潤醫藥（０３３２０）　　　　３﹒９８元　　　升０﹒２５％
　　翰森製藥（０３６９２）　　　３５﹒５０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

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