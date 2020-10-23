《異動股》縱橫遊瀉近８５％，自言即使１０人報本地團可蝕著出發

《經濟通通訊社２３日專訊》縱橫遊（０８０６９）常務董事袁振寧在電台節目聲稱，政府

放寬本地遊每團人數最多３０人後，公司每日接獲過百宗有關本地遊的查詢，亦每日有５０至６

０名本地旅客報團，而明日就會有第一團出發。一般每團要有１５至２０名旅客，旅行社才能回

本，但外遊完全停擺的情況下，只要有１０人報團，公司都會「蝕著出發」。縱橫遊現急瀉８４

﹒５６％，報０﹒４元，盤中最低見０﹒３６５元，創逾１３個月低，成交約１４４５萬股，涉

資６２８萬元。

袁振寧指，一些前往無固定船期的地方，包括吉澳和印洲塘等的「包船遊」，較受本地客歡

迎，每位旅客收費約４００至５００元。他指雖然辦本地遊的生意額一定不及外遊團，但生意回

來，領隊、導遊和司機有工開，都很開心。

現時，恆生指數報２４７５３，跌３２點或跌０﹒１３％，主板成交１２１﹒５０億元。國

企指數報１００６８，跌１６點或跌０﹒１７％。恆生科技指數報７５８２，跌３７點或跌０﹒

４９％。

上證綜合指數報３３２２，升１０點或升０﹒３１％，成交２５７﹒２３億元人民幣。深證

成份指數報１３４８１，升８４點或升０﹒６３％，成交５６７﹒５３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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縱橫遊控股 （０８０６９） ０﹒４００元 跌８４﹒５６％

專業旅運 （０１２３５） ０﹒１８５元 跌１１﹒９０％

太陽城集團 （０１３８３） ０﹒７２０元 跌４％

信和酒店 （０１２２１） ２﹒３３０元 無升跌

英皇娛樂酒店（００２９６） １﹒０５０元 無升跌

美麗華酒店 （０００７１） １２﹒５６０元 無升跌

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（ｎｓ）

