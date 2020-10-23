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即市新聞

23/10/2020 10:33

《異動股》匯控（５）升近１％，周二公布季績銅獅已坐鎮總行

　　《經濟通通訊社２３日專訊》匯豐控股（００００５）暫升０﹒８％，報３１﹒５元；成交
約７１２萬股，涉資２﹒２４億元。
　　下周一為重陽節假期港股休市，集團周二公布第三季業績。
　　匯豐一對座落中環總行大廈前的銅獅子在今年元旦遭火燒和噴漆後，就一直被集團以圍板圍
封和進行復修。時隔１０個多月後，匯豐宣布一對銅獅子已完成首階段清潔，於昨日解封。
　　王冬勝表示，一對銅獅坐鎮匯豐總行大廈８５年，已成為香港歷史的一部分，明白很多客戶
、員工及市民都期待再次見到一對銅獅，因此決定進行首階段清潔後，率先讓他們重見天日，相
信待整個復修計劃完成後，一對銅獅子將能重現昔日風采。
　　現時，恆生指數報２４７７７，跌８點或跌０﹒０３％，主板成交３３２﹒４２億元。國企
指數報１００８８，升３點或升０﹒０４％。
　　上證綜合指數報３３１６，升４點或升０﹒１３％，成交８０７﹒２１億元人民幣。深證成
份指數報１３３８６，跌９點或跌０﹒０７％，成交１６１１﹒３８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　３１﹒５０元　　　升０﹒８０％
　　恆生銀行（０００１１）　　１１７﹒１０元　　　升１﹒５６％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１４﹒２６元　　　升０﹒１４％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２１﹒７０元　　　升０﹒９３％
　　渣打集團（０２８８８）　　　３８﹒７０元　　　跌０﹒７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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