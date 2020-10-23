《異動股》匯控（５）升近１％，周二公布季績銅獅已坐鎮總行

《經濟通通訊社２３日專訊》匯豐控股（００００５）暫升０﹒８％，報３１﹒５元；成交

約７１２萬股，涉資２﹒２４億元。

下周一為重陽節假期港股休市，集團周二公布第三季業績。

匯豐一對座落中環總行大廈前的銅獅子在今年元旦遭火燒和噴漆後，就一直被集團以圍板圍

封和進行復修。時隔１０個多月後，匯豐宣布一對銅獅子已完成首階段清潔，於昨日解封。

王冬勝表示，一對銅獅坐鎮匯豐總行大廈８５年，已成為香港歷史的一部分，明白很多客戶

、員工及市民都期待再次見到一對銅獅，因此決定進行首階段清潔後，率先讓他們重見天日，相

信待整個復修計劃完成後，一對銅獅子將能重現昔日風采。

現時，恆生指數報２４７７７，跌８點或跌０﹒０３％，主板成交３３２﹒４２億元。國企

指數報１００８８，升３點或升０﹒０４％。

上證綜合指數報３３１６，升４點或升０﹒１３％，成交８０７﹒２１億元人民幣。深證成

份指數報１３３８６，跌９點或跌０﹒０７％，成交１６１１﹒３８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ３１﹒５０元 升０﹒８０％

恆生銀行（０００１１） １１７﹒１０元 升１﹒５６％

東亞銀行（０００２３） １４﹒２６元 升０﹒１４％

中銀香港（０２３８８） ２１﹒７０元 升０﹒９３％

渣打集團（０２８８８） ３８﹒７０元 跌０﹒７７％

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（ｎｓ）

