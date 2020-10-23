《午市前瞻》五中全會或利好內銀內險，料港股２５０００點現阻力

《經濟通通訊社２３日專訊》港股今早低開高走，見２４６８３點半日低位後隨即現支持，

市場留意美國大選辯論，恆指愈升愈有，加上匯控（００００５）大幅抽高，辯論於將香港時間

１１時完結後，恆指升幅擴大，高見２４９６８點半日高位，成功守住百天線約２４７３４點位

置。港股半日最終收報２４９３８點，升１５２點或升０﹒６２％，主板成交５７３﹒９５億元

；國企指數報１０１４９點，升６４點或升０﹒６４％；恆生科技指數報７５３４點，跌８６點

或跌１﹒１３％。

Ａ場方面則個別發展，上證綜合指數報３３１６點，升４﹒３７點或升０﹒１３％，成交１

２９２﹒４８億元人民幣；深證成份指數報１３３４９點，跌４６﹒４５點或跌０﹒３５％，成

交２４４８﹒２４億元人民幣。

重磅股個別發展，匯控領跑升３﹒８４％報３２﹒４５元，下周二（２７日）將公布業績；

建行（００９３９）走上１﹒０４％，報５﹒８５元；中移動（００９４１）揚０﹒５％，報５

０﹒７５元；騰訊（００７００）無升跌，報５６３﹒５元；港交所（００３８８）軟０﹒５９

％，報３６７﹒８元；友邦（０１２９９）走低０﹒１３％，報７８﹒１５元。

國際油價回升，三桶油大幅走高， 中石油（００８５７）報２﹒２７元升５﹒０９％；中

海油（００８８３）報７﹒５９元升６﹒１５％；中石化（００３８６）報３﹒１６元升５﹒３

３％。



＊科指表現跑輸大市，ＡＴＭＸＪ齊軟＊



恆生科技指數今續跑輸大市，相關股普挫。跌幅最大為新東方在線（０１７９７），跌５﹒

５９％，報２７﹒８５元。ＡＭＸＪ則齊軟，除了騰訊無升跌外，京東（０９６１８）跌１﹒９

２％，報３１６﹒８元；美團（０３６９０）挫１﹒５６％，報２６４﹒８元；小米（０１８１

０）跌１﹒５７％，報２２元；阿里（０９９８８）軟０﹒４％，報２９８﹒８元。

光伏股今早個別發展，其中協鑫新能源（００４５１）領跑板塊揚５％，報０﹒１２６元；

保利協鑫（０３８００）飆４％，報０﹒３９元；福萊特玻璃（０６８６５）升１﹒１９％，報

２１﹒２５元；信義光能（００９６８）升０﹒３２％，報１２﹒６２元。惟信義能源（０３８

６８）跌１﹒５９％，報３﹒７１元。

賭股經昨日升勢後現回吐，個股普遍走軟。由澳博（００８８０）領跌１﹒４％，報８﹒４

４元；而藍籌賭股銀娛（０００２７）跌０﹒９１％，報５４﹒３元；金沙（０１９２８）走低

０﹒１７％，報２９﹒３元。永利澳門（０１１２８）軟０﹒６８％，報１１﹒６６元；新濠國

際（００２００）跌０﹒３％，報１３﹒３元。惟美高梅（０２２８２）獨揚０﹒２％，報９﹒

９２元。



＊國泰港龍停運大灣區航空有意營運，國泰揚近２％＊



國泰港龍航空停運，據知其航權可讓其他本地航空公司申請使用。而持有「大灣區航空」的

東海集團董事長黃楚標則望政府加快審批「航空營運人許可證」申請，擬極力爭取營運港龍航線

。而今早航空股齊揚升，國泰（００２９３）升１﹒７７％，報５﹒７５元。而三大國航亦揚，

國航（００７５３）升５﹒３１％，報５﹒５５元；東方航空（００６７０）升３﹒６６％，報

３﹒４元；南方航空（０１０５５）升２﹒９７％，報４﹒５元；首都機場（００６９４）升１

﹒７８％，報５﹒１６元。

內地十月零售數據理想，第三周乘用車日均零售５﹒３萬輛同比增近兩成；而十月首三周累

計日均零售４﹒２萬輛同比增１６％。而北京車展帶來的新品熱潮和市場關注度有所提升，料本

月售車表現將保持積極。車股今早普揚，廣汽（０２２３８）升５﹒０７％，報７﹒８８元；廣

匯寶信（０１２９３）升４﹒５５％，報１﹒１５元；五菱汽車（００３０５）升４﹒０８％，

報０﹒５１元；恆汽（００７０８）揚４﹒０５％，報２７元；東風（００４８９）升２﹒５％

，報５﹒７３元；天能動力（００８１９）升１﹒９３％，報１３﹒７元；吉利汽車（００１７

５）升０﹒９８％，報１６﹒４６元。惟比亞迪（０１２１１）挫５﹒０１％，報１３８﹒３元

；敏實（００４２５）跌１﹒７６％，報３３﹒４５元。

巴西新冠肺炎疫苗臨床測試者死亡，生科股繼昨日下挫下今日續軟，康希諾（０６１８５）

跌４﹒３２％，報１７５﹒１元；康方生物（０９９２６）挫４﹒０４％，報２４﹒９５元；啟

明醫療（０２５００）跌３﹒７７％，報７２﹒８元；嘉和生物（０６９９８）跌２﹒６５％，

報２２﹒０５元；復宏漢霖（０２６９６）軟１﹒９２％，報４０﹒８元；華領醫藥（０２５５

２）跌０﹒８８％，報４﹒５２元。惟基石藥業（０２６１６）揚２﹒６１％，報１１﹒７８元

。



＊黃偉康：資金有限抽一手螞蟻，博一個月升一成＊



美國總統大選辯論開始後美國三大指數期貨升幅不俗，港股今日低開高走。安里主席兼行政

總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，因為美國大選而對中國有大動作的預期並無實現，而市場

憧憬本月２６日至２９日舉行的「五中全會」會推出金融政策加大內銀貸款空間或降準以支持整

體經濟發展，有利內銀和內險股股價，預期恆指２５０００點現阻力。

而ｉＢｏｎｄ今日開始發售，螞蟻集團據報在港部分將於下周二（２７日）招股，投資者未

必有充足資金應付，黃偉康表示，若然投資者風險胃納較大，可抽一手螞蟻，博一個月內約一成

升幅。另預期ｉＢｏｎｄ中籤率高，但未看到香港有很大通脹壓力，因此債價亦難有太大抽升空

間。（ｎｓ、ｊｃ）

