《美元走勢－羅明立》美匯短線回升，惟仍處反復下降趨勢

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０４﹒９２ １０４﹒６７ １０４﹒７２
歐元╱美元 １﹒１８１５ １﹒１７８７ １﹒１７９８
英鎊╱美元 １﹒３０７８ １﹒３０５１ １﹒３０５６
美元╱瑞郎 ０﹒９０９２ ０﹒９０７１ ０﹒９０７７
美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９７ ７﹒７５００
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《美元走勢》美國眾議院議長佩洛西再次暗示與華府就刺激方案談判取得進展，市場觀望紓
困方案能否趕及在大選前通過。美國今早（２３日）進行最後一場總統大選辯論，目前民調顯示
，民主黨候選人拜登持續領先。美國勞工部公布，首次申領失業救濟人數下降來到７８﹒７人，
優於市場預期的８７﹒５萬人。另外，美國公布９月成屋銷售總數年化為６５４萬戶，高於預期
的６３０萬戶；同期，美國諮商會領先指標按月上升０﹒７％，符合預期，反映美國經濟仍保持
復甦勢頭。
美匯指數反彈上９３水平，美國總統大選越來越近，投資者入市相對審慎，難有單邊行情。
技術走勢上，美匯指數短線雖然回升，不過整體仍然處於反復下降趨勢，估計一旦新一輪紓困方
案通過，美匯指數仍會反復向下。
歐元區內的新冠病例大增，估計短期歐洲央行可能進一步降低利率，不利短線歐元走勢，匯
價在１﹒１９前回軟，現時支持位在１﹒１７６０，可吸納。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８００ １﹒１９００ １﹒１７６０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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