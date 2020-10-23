《美元走勢－羅明立》美匯短線回升，惟仍處反復下降趨勢

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒９２ １０４﹒６７ １０４﹒７２

歐元╱美元 １﹒１８１５ １﹒１７８７ １﹒１７９８

英鎊╱美元 １﹒３０７８ １﹒３０５１ １﹒３０５６

美元╱瑞郎 ０﹒９０９２ ０﹒９０７１ ０﹒９０７７

美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９７ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國眾議院議長佩洛西再次暗示與華府就刺激方案談判取得進展，市場觀望紓

困方案能否趕及在大選前通過。美國今早（２３日）進行最後一場總統大選辯論，目前民調顯示

，民主黨候選人拜登持續領先。美國勞工部公布，首次申領失業救濟人數下降來到７８﹒７人，

優於市場預期的８７﹒５萬人。另外，美國公布９月成屋銷售總數年化為６５４萬戶，高於預期

的６３０萬戶；同期，美國諮商會領先指標按月上升０﹒７％，符合預期，反映美國經濟仍保持

復甦勢頭。

美匯指數反彈上９３水平，美國總統大選越來越近，投資者入市相對審慎，難有單邊行情。

技術走勢上，美匯指數短線雖然回升，不過整體仍然處於反復下降趨勢，估計一旦新一輪紓困方

案通過，美匯指數仍會反復向下。

歐元區內的新冠病例大增，估計短期歐洲央行可能進一步降低利率，不利短線歐元走勢，匯

價在１﹒１９前回軟，現時支持位在１﹒１７６０，可吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８００ １﹒１９００ １﹒１７６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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