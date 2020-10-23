《本港樓市》會德豐料啟德沐泰街項目末季推售，第一期涉３９９伙

《經濟通通訊社２３日專訊》會德豐旗下「Ｔｈｅ Ｗｈｅｅｌｏｃｋ Ｃｏｌｌｅｃｔｉ

ｏｎ」共推出８個特色單位，包括啟德ＯＡＳＩＳＫＡＩ ＴＡＫ、將軍澳ＭＯＮＴＥＲＥＹ、

ＣＡＰＲＩ及ＭＡＬＩＢＵ、何文田ＯＮＥ ＨＯＭＡＮＴＩＮ、筲箕灣ＩＳＬＡＮＤ ＲＥＳ

ＩＤＥＮＣＥ。今開放的示位位於ＯＡＳＩＳ ＫＡＩ ＴＡＫ，為４房兩套單位連天台，實用

面積１５３０呎。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，疫情下客戶對特色單位仍有很大需求，其中不乏年青家庭

客，相信是想改善居住環境。另外，集團於啟德站附近仍有兩個項目，包括沐泰街１０號及１２

號，當中沐泰街１２號共設６４７個單位，集團分兩期推出，第一期涉３９９伙，將提供開放式

至３房戶單位，兩房戶佔約３至４成，料項目於今年第四季獲批預售樓花同意書及推售。

黃氏續指，屯馬線料於２０２２年全線通車，該區項目潛力相當大，現時同區平均呎價約

２﹒７至２﹒８萬元，項目價格將參考同區樓宇。



＊至今售出９６５伙，套現約１１０億元＊



他又表示，集團今年首三季銷售成績理想，至今共售出９６５伙，套現約１１０億元，有信

心年底前將突破１０００伙成交，主要成交集中於將軍澳區，尤其以「ＭＡＲＩＮＩ」、「ＧＲ

ＡＮＤ ＭＡＲＩＮＩ」及「ＯＣＥＡＮ ＭＡＲＩＮＩ」為主，今年至今共售出８１０伙單位

，佔可售單位８７０伙９３％，共套現逾８４億元。

被問及會否參與「政府土地共享先導計劃」，黃光耀表示有計劃參與，但因集團旗下的農地

數量不多，仍需要研究土地面積、各農地擁有權及政府時間表，才能有進一步行動。（ｓｌ）

