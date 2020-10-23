《經濟通通訊社２３日專訊》國泰航空（００２９３）本周三宣布削減約８５００個職位，
包括裁去約５３００名駐港員工及６００名非駐港員工，為本港歷來最大規模的裁員行動。根據
《南華早報》引述國泰航空機師工會文件報道，在徵求法律意見後，工會要求香港的２２００名
會員不要簽署削減薪水的新就業合同。
據報，有經驗的機師將面臨４０－６０％的減薪，若拒絕接受，將被解僱，而不是被裁員。
（ｂｎ）
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23/10/2020 09:49
【國泰裁員】國泰機師工會敦促會員不要簽署減薪新合同
《經濟通通訊社２３日專訊》國泰航空（００２９３）本周三宣布削減約８５００個職位，
包括裁去約５３００名駐港員工及６００名非駐港員工，為本港歷來最大規模的裁員行動。根據
《南華早報》引述國泰航空機師工會文件報道，在徵求法律意見後，工會要求香港的２２００名
會員不要簽署削減薪水的新就業合同。
據報，有經驗的機師將面臨４０－６０％的減薪，若拒絕接受，將被解僱，而不是被裁員。
（ｂｎ）
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