【國泰裁員】國泰機師工會敦促會員不要簽署減薪新合同

《經濟通通訊社２３日專訊》國泰航空（００２９３）本周三宣布削減約８５００個職位，

包括裁去約５３００名駐港員工及６００名非駐港員工，為本港歷來最大規模的裁員行動。根據

《南華早報》引述國泰航空機師工會文件報道，在徵求法律意見後，工會要求香港的２２００名

會員不要簽署削減薪水的新就業合同。

據報，有經驗的機師將面臨４０－６０％的減薪，若拒絕接受，將被解僱，而不是被裁員。

（ｂｎ）

