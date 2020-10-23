《港元匯率》金管局向市場注資近１６９億港元，銀行結餘破四千億

《經濟通通訊社２３日專訊》港匯持續走強，並觸及７﹒７５強方兌換保證價，金管局承接

美元沽盤，再向市場注入１６８﹒９５億港元。香港銀行體系總結餘將於下周三（２８日）增至

４０４７﹒１７億港元，突破４０００億大關。港元匯價最新報７﹒７５兌１美元。（ｃｌ）

