《港元匯率》金管局港股收市後兩度接錢，注資２４６﹒４５億港元

《經濟通通訊社２３日專訊》螞蟻集團最快於下周招股，資金加快流入。港元匯價持續走強

，並觸及７﹒７５強方兌換保證價，金管局於港股收市後第二度接錢，入市承接１０億美元沽盤

，再向市場注入７７﹒５億港元，兩度注資共２４６﹒４５億港元。香港銀行體系總結餘將於下

周三（２８日）進一步增至４１２４﹒６７億港元。（ｂｉ）

