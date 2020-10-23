【香港政情】消息：林鄭月娥本月前往北京商討惠港措施機會微

《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥早前以本月下旬前往北京商討惠港措施為由
，臨時宣布押後發表新一份《施政報告》，惟至今仍未有起行細節。《有線電視》引述消息報道
，由於下星期中共中央政治局將舉行第十九屆中央委員會第五次全體會議（簡稱五中全會），以
制定下一個十四五規劃，故林鄭下周赴京見部委的機會較微。（ｙｗ）
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