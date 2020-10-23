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23/10/2020 17:13

【地皮截標】地政總署：大埔滘住宅地共接獲８標書

　　《經濟通通訊社２３日專訊》地政總署公布，今日截標的大埔滘小型住宅地共接獲８份標帕
。據今午現場所見，入標反應不俗，包括信置（０００８３）、永義國際（０１２１８）及資深
地產投資者何鐵城獨資入標；另外，建灝地產、宏安地產（０１２４３）及內房龍頭碧桂園
（０２００７）亦有份入標競投。
　　值得注意是，何鐵城為該地皮中間一幢村屋及空地的業主，他形容是次出價「志在必得」，
原因是中標項目後可合併自已原有物業，經重建再出售後能有更高價錢，預計項目將發展成低密
度住宅，並有意自留一間大屋自住，其餘則計劃出售。
　　建灝地產行政經理林綺華預計，項目將發展成低密度大單位，政府本年度不再推行空置稅，
相信對豪宅有正面作用，故對後市有信心，然而今次地皮發展有較大限制，因此出價會較審慎。
　　地皮位於大埔滘段鄰近鹿茵山莊，佔地６﹒７１萬平方呎，最高可建樓面約１０﹒０７萬平
方呎，料可興建樓高約１０層以下的住宅。不過，根據賣地章程，中標財團需要負責鋪砌附近公
用道路及行人天橋，另亦須負責其斜坡維修和保養責任。
　　綜合市場預測，地皮估值介乎約４﹒２億至６億元，每平方呎樓面地價約４１７０元至
６０００元。（ｙｗ）

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