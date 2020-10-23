《小傳日記》螞蟻將招股，新經濟放負；傳統股強勢，魚缸向上砌！

《小傳日記》最新出爐嘅花旗國領取失業救濟金人數比預期少，加上花旗國眾議院議長佩洛

西再次暗示同華府就刺激財政方案談判取得進展，美股三大指數收升，香江魚缸今朝開跌１３點

報２４７７３點，但迅速反彈倒升。其後，花旗國總統大選辯論完畢後，大象（００００５）、

內險佬、石油佬發力，大市升幅擴大最高曾１８４點見２４９７０點。午後，Ａ場越跌越多，加

上美期曾倒跌，魚缸升幅曾收窄至數十點，當中因為螞蟻下星期招股，唔少資金沽強勢佬好似生

科佬、科技佬、消費佬，因為「孖屐」要錢去抽螞蟻集團。臨近收市，舊經濟佬重新發力，魚缸

升幅再度擴大，最終收報２４９１８點，升１３２點或升近１巴仙，主板成交１１１６﹒４８億

銀。國企指數報１０１２５點，升４０點或升唔夠１巴仙。恆生科技指數連跌兩日，報７４８４

點，跌１３５點或跌２巴仙。

Ａ場倒跌，上證綜合指數報３２７８點，跌３４點或跌１巴仙。深證成份指數報１３１２８

點，跌２６７點或跌２﹒００％，總成交６８７７﹒２８億元人民幣。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）跌咗２蚊，報５６１﹒５銀；ＡＩＡ（０１２９９）

軟２格，報７８﹒１５銀；神州移動（００９４１）升近１巴仙，報５０﹒９銀；生發發（００

３８８）跪低近１巴仙，報３６８銀。



＊大笨象發威銀行佬光輝，五中或利好內險有著數＊



大笨象（００００５）幾經風雨終見曙光，昨日銅獅重鎮總行，下周二放榜，加埋高盛預計

佢第三季業績有改善，估佢稅前盈利佢按季升逾一倍，大笨象終於有力向上行！今早彈近４巴仙

，創六周高位，收市飛起逾３巴仙，報３２﹒２５銀。本地銀行佬跟升，小象（０００１１）彈

近６巴仙，報１２１﹒７銀。中銀（０２３８８）飛高近３巴仙，報２２﹒０５銀。渣打（０２

８８８）走上逾２巴仙，報３９﹒８銀。東亞（０００２３）走高近１巴仙，報１４﹒３６銀。

市場憧憬下周舉行嘅「五中全會」會利好內銀內險，會上可能會推出金融政策同刺激經濟措

施，有機會加大內銀貸款空間或者降準，加上Ａ場保險佬強勢，令內銀佬紛紛起哄跟升，太平（

００９６６）彈逾８巴仙，報１２﹒６４銀。新華（０１３３６）３連陽，飛起近５巴仙，報３

２﹒３銀，累計升幅近５巴仙。太保（０２６０１）跳近４巴仙，報２６﹒７５銀。平保（０２

３１８）走高逾２巴仙，報８６﹒３５銀。



＊疫苗被爬頭生科佬憂愁，油價漸回升三桶油高興＊



侵侵係總統競選辯論度，放風話新冠肺炎疫苗已經搞掂，生科佬今日繼續普軟。康希諾（０

６１８５）噚日因為巴西測試者死亡單野躂低，今日繼續跌，挫近７巴仙，報１７０﹒５銀，連

跌２日累計跌幅逾１０巴仙。明明藥明巨諾首日孖展孖展成百倍，但藥明系一樣要隨板塊跟跌，

藥明生物（０２２６９）跣低逾２巴仙，報２１８﹒６銀。藥明康德（０２３５９）唔見近５巴

仙，報１１３﹒９銀。石藥集團（０１０９３）都冇運行，被大和調低「他屐」逾６巴仙，仲話

佢隻ＮＢＰ藥品嘅盈利可能會因遲啲掉落專利懸崖而暴跌，石藥３連陰走低近３巴仙，報８﹒５

４銀，為表現最差藍戰士。得返國藥控股（０１０９９）因為業績靚仔有得升，四連升走高逾半

成，報１７﹒８２銀。

花旗國經濟刺激計劃就嚟傾掂數，加上就業數據比想像中好，國際油價回升，三桶油大幅抽

高！花旗大摩匯證都唱好中海油，話佢盈利能力大幅改善，評級唔係買入就增持，中海油（００

８８３）彈逾７巴仙，報７﹒６７銀，為表現最佳藍戰士。中石化（００３８６）飛近７巴仙，

報３﹒２銀，累計升幅近８巴仙。中石油（００８５７）跳逾６巴仙，報２﹒３銀。



＊車佬兩邊走比亞迪失守，冬春航班增航空佬重生＊



今日汽車佬繼續係主角，但就同人唔同命。傳廣汽（０２２３８）新能源埃安為獨立營運品

牌，更可能科創板上市，廣汽彈近４巴仙，報７﹒７７銀；和諧汽車（０３８３６）近期新增「

武漢賓利」及「南昌賓利」兩間經銷商店舖，飆逾７巴仙，報３﹒２５銀；中升控股（００８８

１）抽升５巴仙，報５６﹒０５銀；比亞迪股份（０１２１１）挫近７巴仙，報１３５﹒９銀；

吉利汽車（００１７５）無升跌，報１６﹒３銀。

國家民航局公布，自本年１０月２５日至２０２１年３月２７日，神州民航將執行２０２０

╱２１年冬春航季航班計劃，冬春航季按年增２０﹒２巴仙。航空佬表現好！國航（００７５３

）走高近４巴仙，報５﹒４６銀；東方航空（００６７０）飛起３巴仙，報３﹒３８銀；南方航

空（０１０５５）炒高近３巴仙，報４﹒５銀；國泰航空（００２９３）揚近４巴仙，報５﹒８

５銀。週末愉快，請請！



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