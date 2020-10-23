《宏觀論勢－李依萊》風險與機遇並存

《宏觀論勢》進入１０月，民主黨總統候選人拜登在民調和市場預測上繼續領先總統特朗普

。不過，總統競選戰延長所引起的極端風險不容忽視。鑑於郵寄投票等替代現場投票方式目前佔

總票數的４０％，因此在選舉日及緊隨時間內將難以看到決定性結果。

如果拜登當選，民主黨極有可能同時掌控國會，而拜登將享有明確的選民授權推動政綱內的

重大政策改革。

拜登提出增加企業稅和個人稅，是投資者的主要擔憂之一。該政策可能會損害企業的盈利能

力和富人的自由消費能力。儘管這種擔憂合乎情理，但拜登的提案不一定損害市場。除了提出廢

除州和地方稅（ＳＡＬＴ）上限外，拜登還計劃大幅擴大政府在基礎建設、公共衛生和環保誘因

方面的支出。即使提高稅率，拜登的整體方案仍然意味著淨擴張性財政支出。

總括而言，拜登的財政擴張政策最終會使美國經濟走向通脹。如果他當選總統，長遠而言美

國經濟有望支持風險資產和商品買賣。

另一邊廂，如果總統特朗普連任，並且國會的掌控情況如預期不變，即民主黨繼續控制眾議

院，共和黨繼續控制參議院，我們預計政策基本上將會延續且方向不會出現重大轉變。雖然機會

不大，但假如特朗普勝選且共和黨掌控國會，稅收２﹒０計劃下的《減稅與就業法案》重大條款

可能延長，展現進一步的財政擴張。

鑑於特朗普在民調中仍然落後，有見反中國議題在其支持者間備受歡迎，其針對中國的政策

將更具攻擊性。

同時，上月的聯儲局政策會議結果引起了負面情緒，也令金融市場轉向偏好低風險產品。聯

儲局發出的兩個關鍵信息是：１）預計將維持聯邦基金利率不變至至少２０２３年；及２）資產

購買步伐將暫時維持不變。聯儲局的最新預測顯示，核心個人消費支出通脹率（聯儲局首選的通

脹指標）在２０２３年才會重回２％。預計未來一年美國１０年期國債孳息率僅會輕微提升至

０﹒９０％。

市場對聯儲局傳達的訊息抱負面反應，這表明短期內，投資者更關注聯儲局是否將資產負債

表擴張作為驅動因素，而非低利率對經濟和資產價格的長期支持作用。此外，投資者認為聯儲局

每月購買８００億美元國債和４００億美元抵押貸款支持證券的指引，可能落後於孳息率曲線走

勢。

２０２０年第四季美國國債淨發行量預期將有所增長，這可能導致由供應帶動的收益率出現

上行壓力，並會對股市不利。加上在１１月美國總統大選前，急需的財政刺激政策推出機率亦有

所下滑，因此這些擔憂不無道理。早前財政刺激的支持效果已在逐漸減弱。如果沒有新的失業救

濟援助，美國經濟數據將出現一輪疲軟，並會失去復甦勢頭。

隨著我們進入２０２０年第四季，未來投資環境將會溫和復甦，並帶有輕微通脹、美國國債

孳息率略升、美元走軟，以及政策利率持續處於低位的特點。

整體而言，目前環境普遍有利於風險資產，但短期市場，特別是在美國大選前夕，仍有很大

的波動空間。對於投資者而言，嚴格進行分散投資及波動管理仍至關重要。若要對沖與大選相關

的不確定性，明智的策略是將投資組合向增長前景不嚴重依賴特定政治結果的優質公司傾斜，並

繼續配置受益於長期增長趨勢，例如５Ｇ革命、物聯網和雲端計算的興起，以及長期低利率的公

司。《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》

