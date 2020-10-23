《股市一周》美國大選進入直路，港股全周漲５３１點連升四星期

《經濟通通訊社２３日專訊》市場持續關注美國總統大選消息及財政刺激方案能否達成，美

股逐步回穩，帶動港股再行上升，恆指重返百天線（２４７３３點），全周升足五日，累漲５３

１點，連升四個星期。

周一（１９日）港股走勢急升後回穩，中國公布上季ＧＤＰ增長雖然遜預期，全日收漲１５

５點；周二（２０日）市場憂慮美國財政刺激方案久久未有進一步聲音，亞洲股市整體偏軟，恆

指全日僅升２７點；周三（２１日）投資者憧憬美國兩黨可短時間內就方案達成協議，美股反彈

，而港股則因為藥明生物（０２２６９）股價帶動下迅速高走，另外重磅股同樣有起色，恆指當

日收漲１８４點；周四（２２日）港股受美股拖累下低開低走，午後靠內銀帶動反彈上揚，惟升

幅僅升３１點。

今日為最後一場美國總統大選辯論的日子，港股未有太大反應，恆指今早低開１３點後之後

窄幅上落，於２４８００點關口好淡爭持，藥股跌幅顯著，早前急升的藥明生物（０２２６９）

回吐，而「三桶油」則受油價帶動造好，最終恆指收報２４９１８點，升１３２點或升０﹒５４

％。

總結一周，港股在２４４５６點至２４９７０點區間波動，上下波幅５１３點，全周漲５３

１點或升２﹒１８％，連升四周累漲１６８３點或７﹒２４％。日均主板成交約１１００﹒９６

億元，較上周增加２﹒２８％。國指收報９６１７點，全周升２１０點或２﹒１２％。恆生科指

本周回吐，全周跌１２０點或１﹒５８％，報７４８４點。



＊內銀股強勁，內地收緊房貸內房股榮辱互見＊



內銀走勢造好，其中中金公司發表研究報告指，內地銀行的業績表現在第三季後有望陸續提

升，相關股份本周上揚。建行（００９３９）本周升４﹒３１％，報５﹒８元；工行（０１３９

８）本周升７﹒９２％，報４﹒７７元，為升幅最大恆指成分股；中行（０３９８８）升１﹒９

５％，報２﹒６１元；招行（０３９６８）漲７﹒０８％，報４３﹒８５元；交行（０３３２８

）升１﹒５０％，報４﹒０６元。

內媒報道指近期內地房地產金融監管政策加強，多間國有大銀行已收緊房地產經營貸的貸款

條件，額度也有所收緊，內房股榮辱互見，中海外（００６８８）全周升０﹒２０％，報１９﹒

６２元；潤地（０１１０９）全周跌５﹒１７％，報３３﹒９５元；融創（０１９１８）升１﹒

３７％，報２９﹒５５元；碧桂園（０２００７）升２﹒９１％，報９﹒９元；中國恆大（０３

３３３）跌５﹒１８％報１５元。



＊「十一」較預期好濠賭股升，「三桶油」跟隨油價漲＊



濠賭股本周股價造好，金沙（０１９２８）雖然第三季業績虧損，但管理層指「十一」高端

中場分部的業務量回升幅度最大，金沙全周升７﹒５％，報１１﹒７元；銀河娛樂（０００２７

）漲５﹒１４％，報５４﹒２５元；新濠國際（００２００）升８﹒１３％，報１３﹒３元；澳

博控股（００８８０）漲４﹒８０％，報８﹒５２元；永利澳門（０１１２８）升４﹒８４％，

報１１﹒７元。

油價受美國經濟刺激計劃出現進展跡象提振，原油需求前景向好，其中中海油（００８８３

）公布第三季度收入下跌，但公司實現總淨產量１﹒３１億桶油當量，按年上升５﹒１％，刺激

本周股價升５﹒３６％，報７﹒６７元；中石化（００３８６）急升６﹒３１％，報３﹒２元；

中國石油股份（００８５７）升４﹒５５％，報２﹒３元；中石化煉化（０２３８６）升３﹒２

０％，報３﹒２３元；中海油服（０２８８３）跌０﹒５６％，報５﹒３５元。



＊科指股資金流出本周回吐，國泰削８５００個職位股價逆升＊



近期資金重新流入傳統經濟股，導致科指類相關股份出現回吐跡象，其中新東方在綫（０１

７９７）本周跌１２﹒４８％，報２７元；心動公司（０２４００）挫１０﹒３１％，報３４﹒

３５元；鴻騰精密（０６０８８）本周逆升７﹒９５％，報３﹒８元；比亞迪電子（００２８５

）跌６﹒０２％，報３７﹒５元；眾安在線（０６０６０）跌０﹒２５％，報３９﹒９元。

全球航空業出現萎縮情況，其中國泰航空（００２９３）本周宣布全球削減８５００個職位

，本港職位佔大多數，國泰本周升１﹒２１％，報５﹒８５元；國泰（００７５３）股東國航（

００７５３）報５﹒４６元上升７﹒２７％；東航（００６７０）升４﹒９７％，報３﹒３８元

；南航（０１０５５）漲８﹒４３％，報４﹒５元。

匯控（００００５）下周二（２７日）公布季度業績，本周股價升近７％報３２﹒２５元；

恆生銀行（０００１１）收１２１﹒７元升約７％；中銀香港（０２３８８）報２２﹒０５元

升３﹒５２％；渣打集團（０２８８８）報３９﹒８元急漲１０﹒２５％。（ｕｌ）

