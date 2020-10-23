《投資領域－譚家駿》宏觀前景難料，基建投資穩健

《投資領域》宏觀經濟前景現時仍然是難以預料，主要是取決於新冠肺炎疫情的變化及進展

，我們認為，投資者需要對疫情再次爆發、經濟持續衰退及復甦緩慢等風險保持警惕。

在這樣一個充滿挑戰的投資環境下，基建既擁有長期結構性盈利增長動力，又可能會成為短

期刺激經濟措施的目標，現階段更值得投資者關注。

我們認為，周期增長股份的價值要遜色於許多基建資產所提供的長期結構性盈利增長動力，

其中，可留意開發可再生能源；以流動發射塔及數據中心滿足市場對數據流動╱網絡連繫不斷上

升的需求；交通運輸電氣化；減少市區交通擠塞問題；持續替換老化的基建資產。



＊基建被視為刺激經濟措施＊



此外，基建亦可能成為短期刺激經濟措施的目標。基建投資在社會上仍廣受歡迎，即使出現

政治分歧，基建投資仍備受對立的黨派支持。同時，私營界別的基建投資或可為政策官員提供有

效方法，以提振疲弱的經濟增長率及推低處於高水平的失業率。

值得留意的是，近期全球股市在科技股的帶動下繼續上升，全球上市基建業亦錄得穩定的回

報。

而全球上市基建資產的種類繁多，例如是收費公路、機場、港口、鐵路、公共事業、管道及

無線發射塔等，這些行業的共通點包括有市場門檻高及議價能力強，中線而言可為投資者帶來抗

通脹收入及強勁的資本增值。

其中，近期表現較佳的基建類別包括有鐵路行業及機場業。

鐵路行業的股價自低位明顯回升，主要是由運載量穩定和有利的經濟指標（貨運），以及出

現相對價值（客運）所帶動。

例如一家日本客運鐵路營運商的股價就出現強勁反彈，盡管日本經濟活動仍然淡靜，當地客

運量亦未見明顯復甦跡象，惟投資者看好中期前景，認為投資價值浮現，因此支持股價回升。

同一時間，公司致力於削減資本開支、節省成本、持續參與債務市場，加上表明無意進行供

股集資，種種因素都為股價帶來支持。

貨運而言，美國貨運營運商的散裝貨運量在第三季繼續反彈，與美國零售數據回升及８月份

ＩＳＭ製造業指數優於預期的情況相符，而公司自年初以來大量裁員，預期亦有助於利潤率穩健

轉佳。



＊聚焦機場的中期復甦前景＊



至於機場業方面，投資者的注意力已經由國際旅遊限制和航班容量進一步縮減，轉為聚焦行

業在中期的復甦前景。

舉例而言，一家瑞士機場的股價表現就相當強勁，這家公司削減成本的措施奏效，加上物業

投資組合帶來強韌的租金收入，令其上半年業績表現在疫情下亦優於預期。中期來看，有利的監

管框架、瑞士經濟相對強勁，以及公司本身審慎的理財狀況，相信可為其股價帶來支持。

另一家西班牙機場公司的表現亦見跑出，雖然其客運量回升的時間和規模尚未明朗，但其資

產質素和財政實力，以及西班牙作為旅遊勝地的持久吸引力，公司的中期復甦前景依然樂觀。

《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

